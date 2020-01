„Du möchtest die Schule kennenlernen?“ Persönlich wurde jedes Kind am Freitagnachmittag bereits im Foyer der Liebfrauenschule Nottuln vom stellvertretenden Schulleiter Thorsten Heck und von Christiane Schabos, Abteilungsleiterin der Jahrgangsstufen 5 bis 7, willkommen geheißen und bekam sein persönliches Informationsblatt überreicht. Schließlich richtete sich der Tag der offenen Tür der Bischöflichen Sekundarschule in erster Linie an die Schülerinnen und Schüler der jetzigen vierten Jahrgangsstufe der Grundschulen. Und viel zum Schauen und auch zum Mitmachen hatten die Liebfrauenschüler und Lehrer für die potenziellen zukünftigen Mitschüler vorbereitet.

Schulleiter Heinrich Willenborg freute sich über etliche junge Besucher, deren Eltern ihm erzählten, dass auch sie schon die Liebfrauenschule besucht hatten. Die fanden Vertrautes wieder und staunten über aktuelle Veränderungen.

Liebfrauenschule Nottuln: Tag der offenen Tür 1/16 Foto: Marita Strothe

In Haupt- und Nebengebäuden konnten an 18 Stationen rund um das Unterrichtsangebot Informationen gesammelt, konnte experimentiert, gespielt, gebastelt, gerätselt oder auch gerechnet werden. In der Küche gab es außerdem leckere Waffeln, und im Internatsgebäude hießen Schülerinnen unter dem Motto „Bienvenue à la Crêperie“ die Gäste mit frischen Pfannkuchen willkommen.