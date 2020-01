Elsa hat mit ihren magischen Fähigkeiten aus Versehen den Winter über ihr Königreich Arendelle einbrechen lassen. Sie flüchtet. Doch ihre Schwester Anna macht sich zusammen mit Kristoff, seinem Rentier Sven und Schneemann Olaf auf die Suche nach der Eiskönigin. Und dank Annas großer Liebe werden Elsa und die Welt von dem eisigen Fluch befreit.

„Frozen“ – einer der großen Disney-Animationsfilme, ist inzwischen auch zu einem Musical arrangiert worden. Die deutschsprachige Version soll 2021 in Hamburg auf die Bühne kommen. In der Liebfrauenschule Nottuln können Musicalfans schon jetzt einen kleinen Vorgeschmack gewinnen. Am Freitag (17. Januar) um 18 Uhr und am Sonntag (19. Januar) um 15 Uhr wird die Musical-AG der Schule das Werk präsentieren.

Unter der Leitung von ihren Lehrern Katharina Lohaus und Pascal Uthmann haben die Kinder und Jugendlichen aus den Jahrgängen sechs bis zehn eineinhalb Jahre für die Aufführung geübt. „Das hat damit zu tun, dass wir das Musical passend zum Thema gerne im Winter präsentieren wollen“, erklärt Pascal Uthmann die ungewöhnlich lange Probenzeit. Aber die hatte auch ihr Gutes. So gewannen die AG-Mitglieder Zeit, vor allem auch die doch recht anspruchsvollen Lieder einzuüben. Und wenn auch nicht jeder Ton hundertprozentig sitzen mag, der Spaß am gemeinsamen Musizieren, Darstellen und Tanzen stand und steht im Vordergrund, betonen die beiden Lehrer.

Die öffentlichen Aufführungen finden jeweils im Zentrum der Schule statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.