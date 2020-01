Das Kunsthaus Kannen trauert um seinen Künstler Anton Fliss , der über viele Jahre künstlerisch gewirkt hat.

Anton Fliss wurde 1937 in Nottuln geboren. Nach dem Schulbesuch arbeitete er als Gussschleifer in einer Eisen- und Buntgießerei. 1966 zog er nach Billerbeck und heiratete. 1975 erkrankte Fliss an einer Psychose und kam ins Landeskrankenhaus Münster. Seit 1984 lebte er im Wohnbereich der Alexianer in Münster. Hier begann er im Jahr 1985 auf Anregung seiner Schwester zu zeichnen.

Anton Fliss hatte sich in seinem Zimmer eine Atelierecke eingerichtet, die es ihm erlaubte, selbstständig und nach eigenem Rhythmus zu malen. Er ist in Ruhe und Frieden am 2. Januar gestorben und hinterlässt zahlreiche farbige Landschaftsbilder, teilen die Alexianer mit.

Seine Landschaftszeichnungen sind Erinnerungen an seine Urlaubsaufenthalte in der Schweiz, die Gegend rund um Luzern, wo er seinen Bruder wiederholte Male besucht hat. Darüber hinaus malte er Eindrücke aus der Eifel und Ansichten aus seinem Heimatort Nottuln.

Mit Liebe zum Detail widmete sich Fliss auch den unterschiedlichen Architekturen, differenzierte zwischen Holz-, Backstein- und Fachwerkhäusern. Er malte stets aus der Erinnerung, mit Vorliebe in seinen eigenen vier Wänden, niemals vor Ort. So entstanden auch oft Fantasielandschaften, die sich ohne konkrete Vorbilder aus einzelnen Eindrücken zusammensetzen. Die Bilder zeigte Fliss unter anderem auch 1999 im Nottulner St.-Elisabeth-Stift.