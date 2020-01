Der in diesem Jahr besonders große Weihnachtsbaum am Bürgerzentrum musste am Samstag mühsam abgebaut werden, wie der Heimatverein Appelhülsen in einer Pressemitteilung schreibt.

Ein besonderer Dank galt dem Panama-Aktions-Team, das wieder den Abtransport übernahm, nachdem Josef Holthaus, Heinrich Lenz, Günter Bendig, Ingrid Wolken und Thomas Terlau den Baum mit der Kettensäge gefällt und zerkleinert hatten.

Mit Bedauern, so schreibt der Heimatverein, musste festgestellt werden, dass alle Lichterketten irreparabel demoliert worden sind.