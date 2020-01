Das Nottulner Partnerschaftskomitee – Fachbereich St. Amand-Montrond – organisiert auch in diesem Frühjahr eine Reise in die französische Partnerstadt zur dortigen, mittlerweile 73. Weinmesse.

Die Weinmesse in St. Amand ist für die Einwohner von großer Bedeutung. Viele Nottulner haben das Fest in den vergangenen Jahren schon kennengelernt und kehrten beeindruckt in die Baumberge zurück. Auch für die Fahrt in diesem Jahr hat das Komitee einen Bus organisiert, in dem noch einige freie Plätze gebucht werden können. Teilnehmen können alle interessierten Bürger.

Die Fahrt in die Partnerstadt findet vom 13. bis 16. März ( Freitag bis Montag) statt. Auf dem Hinweg legt die Nottulner Gruppe einen Zwischenstopp mit Übernachtung in Paris ein. In der französischen Seine-Metropole stehen der Nachmittag und der Abend zur freien Verfügung.

Am 14. März (Samstag) erfolgt die Weiterfahrt nach St.-Amand-Montrond. Die Unterbringung dort ist in Gastfamilien geplant. Die Rückfahrt erfolgt dann am 16. März.

Der Kostenbeitrag für die Übernachtung in Paris (Doppelzimmer mit Frühstück) sowie für die Busfahrt beträgt 120 Euro pro Person. Sollte für den Aufenthalt in St. Amand eine Hotelübernachtung gewünscht sein, werden weitere Kosten entstehen.

Einige Plätze sind noch verfügbar. Interessenten wenden sich an Hermann Freitag vom Nottulner Partnerschaftskomitee, ✆ 0 25 02/14 11 oder ✆ 01 51/40 12 02 15.