2021 wieder ein Kaiserschießen

Im 411. Jahr ihres Bestehens läuft es bei der St.-Antoni-Bruderschaft richtig rund. Ein erfolgreiches gemeinsames Schützenfest mit der St.-Martini-Bruderschaft, steigende Mitgliederzahlen und ein weiterhin sehr hohes soziales Engagement sorgen für gute Stimmung beim Vorstand und den Mitgliedern. Die war auch am Sonntag deutlich zu spüren, als nach der zusammen mit dem MGV Nottuln gestalteten Pestmesse die Antoni-Brüder im Saal Denter zur Generalversammlung zusammenkamen. 1. Direktor Michael Sendes freute sich über einen „prächtig gefüllten Saal im zehnten Jahr meiner Amtszeit“. Beifall gab es natürlich für den amtierenden König Wolfgang Beckersjürgen, den alten König Fritz Greve sowie insbesondere für Bruderschaftssenior Johannes Moormann . Ihm und seiner Frau Eva dankte Sendes für all die geleistete Arbeit. Moormann hat seine Amtszeit als Senior beendet, neuer Antoni-Senior ist nun Günter Küdde, sein Stellvertreter ist Heinz Kunsleben.

Michael Sendes, 1. Direktor der St.-Antoni-Bruderschaft. Foto: Ludger Warnke

In seinem Jahresbericht sprach Michael Sendes noch einmal von einer „weitreichenden Entscheidung“, das Schützenfest gemeinsam mit der St. Martini zu feiern. Doch es hat sich gelohnt: „Es war ein fantastisches, tolles gemeinsames Fest“, betonte Sendes. Diesen Weg wolle man weiter gehen. Ausdrücklich dankte der Antoni-Direktor dem Vorstand der Martini-Bruderschaft für die gute Zusammenarbeit.

Für 2020 kündigte Sendes auch ein gemeinsam mit der Martini veranstaltetes Familienfest an, das für den August geplant ist. Und mit Blick auf die guten Kontakte der Bruderschaft in die Partnerstadt Chodziez sprach Sendes schon die Einladung aus, im Jahr 2022 das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft wieder mit der St. Antoni zu feiern. Stellvertretender Bürgermeister Karl Hauk-Zumbülte, der zusammen mit Pfarrer Franz Anstett der Versammlung beiwohnte, hörte es mit Freude.

Zwei Könige: amtierender König Wolfgang Beckersjürgen (l.) und der „alte König“ Fritz Greve. Foto: Ludger Warnke

Gewohnt humorvoll gestaltete 1. Vorsteher Georg Steinhoff seinen Jahresbericht. Er verwies nicht nur auf die stolze Zahl von aktuell 746 aktiven und 83 passiven Mitgliedern, sondern betonte auch die gute Freundschaft zum Schützenverein Gemütlichkeit Stevern. Deren Abordnung mit dem Vorsitzenden Ludger Gorke an der Spitze erhielt einen Extra-Applaus.

Dass die St. Antoni auch 2019 sich wieder in erheblichem Maße sozial engagiert hat, verdeutlichte 2. Vorsteher und Kassierer Stephan Schlüter. Mit knapp 4200 Euro Spenden unterstützte die Bruderschaft verschiedene örtliche Gruppen. In finanzieller Hinsicht sei die Bruderschaft solide aufgestellt. Kleines Schmankerl zum Kassenbericht: Erstmals verfügt die Bruderschaft über eine eigene Currywurst-Schneidemaschine.

Am Kassenbericht gab es nichts zu beanstanden, weshalb Kassierer und Vorstand einmütig entlastet wurden.

Ergänzungswahlen zum Vorstand gab es nicht. Neu bei den Senioren aufgenommen wurden Hubert Schürmann, Manfred Neuhaus und Herbert Eschhaus.

1. Direktor Michael Sendes (l.) zeichnete Heinz Ples für eine 50-jährige Mitgliedschaft aus. Foto: Ludger Warnke

ür eine langjährige, nunmehr 50 Jahre währende Treue zur Bruderschaft zeichnete der 1. Direktor das Bruderschaftsmitglied Heinz Ples aus. Die Ehrung von Rudi Henschel, ebenfalls 50 Jahre dabei, soll nachgeholt werden.

Die Vorbereitungen für das gemeinsame Schützenfest 2020 laufen. Michael Sendes kündigte eine Besonderheit an: Weil es bei der St. Martini-Bruderschaft diesmal vier Jubelkönige gebe, werden diese in einer eigenen Kutsche beim Umzug Platz nehmen. Insgesamt werden dann beim Schützenfest drei Kutschen den Umzug begleiten.

Auch die Vorbereitungen für das Kaiserschießen im Jahr 2021 laufen auf Hochtouren. 1. Vorsteher Georg Steinhoff erinnerte daran, dass man das Kaiserschießen alle zwölf bzw. 13 Jahre durchführen wolle. 2021 soll es am 12. Juni (Samstag) stattfinden. Bruderschaft und Gastvereine ziehen von der Liebfrauenschule in den Ortskern und vor dort weiter zur Vogelstange. Nach erfolgtem Kaiserschießen geht es direkt ins Festzelt auf dem Stiftsplatz zur Party. Zum Ablauf gehört am Abend ein „Großer Zapfenstreich“.

Stets zu Gast in der Antoni-Versammlung: der MGV Nottuln. Foto: Ludger Warnke

Viele Informationen also für die Mitglieder. Für Gesprächsstoff beim abschließenden „Moos mit Mettwurstessen“ war reichlich gesorgt. Zum Essen fand sich traditionsgemäß auch der MGV Nottuln mit seinem Vorsitzenden Michael Küper ein. Unter dem Dirigat von Peter Amadeus Schneider gab es noch zwei mit Beifall bedachte Liedvorträge.