Kein Rostfleck, kein Kratzer im orangefarbenen Lack: Nigelnagelneu ist der allradgetriebene 16-Tonner-Lkw, über den der Bauhof der Gemeinde Nottuln nun verfügt. „Der neue Lkw wird für den Winterdienst und die Straßenunterhaltung eingesetzt“, informierten Wolfgang Beckersjürgen, Leiter des Bauhofes, und zweiter Betriebsleiter Daniel Krüger von den Gemeindewerken.

131 000 Euro kostete der speziell auf die Nottulner Bedürfnisse abgestellte Lkw, ein Mercedes-Benz Atego 4x4 mit 270 PS aus knapp 7,7 Litern Motorenhubraum. Das Fahrzeug erfüllt nicht nur die höchste Abgasnorm für Lkw, Euro VI, sondern ist auch mit modernen Sicherheitsfeatures wie einem Rechtsabbiege-Assistenten zur Vermeidung von Unfällen ausgestattet.

Für rund 12 200 Euro wurde außerdem ein neuer Drehklappen-Schneepflug angeschafft, der an die Front des Lkw montiert werden kann. Der bisher genutzte Lkw aus dem Jahr 2002 ist durch die tägliche Nutzung doch arg in die Jahre gekommen. Dieses Fahrzeug wird in Kürze abgerüstet und geht dann in eine Auktion.