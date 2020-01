Warnung vor „gigantischer Aufrüstung“

Wie sieht eigentlich der rechtliche Status für die Nutzung der Tower Barracks in Dülmen als neues Waffenlager für die US-amerikanische Armee aus und gibt es dafür die rechtlichen Voraussetzungen überhaupt? Welche Funktion hat dieses neue Lager im Rahmen der Strategie der Amerikaner? Wie wird das Manöver Defender 2020 in der Region Dülmen – Kreis Coesfeld ablaufen? Was wird genau hier geübt und mit welchen Auswirkungen haben die Menschen im Kreis Coesfeld zu rechnen? Im Rahmen einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung wird Tobias Pflüger , Mitglied des Bundestages , diese Fragen stellen, sobald er wieder in Berlin ist. Am Montag war er bei der Friedensinitiative Nottuln (FI). Fast 40 Bürgerinnen und Bürger verfolgten seine Analyse der gegenwärtigen Sicherheitspolitik.

Drastisch verurteilte Pflüger, Militärexperte und verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion, die Verteidigungspolitik der Bundesregierung. Auslandeinsätze der Bundeswehr dienten vor allem der Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen und auch der Abwehr von weiteren Flüchtlingen auf deren Weg nach Europa.

Besondere Sorge bereite ihm die Aufrüstung gegen Russland, heißt es in einer Pressemitteilung der FI. In diesem Zusammenhang referierte Pflüger die wichtigsten Daten des nun beginnenden Großmanövers der USA auf dem Boden der Bundesrepublik. Insgesamt 37 000 Soldaten würden in den kommenden Wochen die Infrastruktur und die Logistik für einen Aufmarsch gegen Osten testen. „Geübt wird die Fähigkeit, innerhalb kürzester Zeit Soldaten und Waffen nach Osten an die russische Grenze zu verlegen. Das größte Militärmanöver seit dem Ende des Kalten Krieges, ein Manöver, das die Spannungen zwischen Ost und West weiter anheizen wird und das auch aus Umweltgesichtspunkten nicht zu verantworten ist.“

Wie im Kalten Krieg sei Deutschland Aufmarschgebiet. Pflüger wies auf ein Programm hin mit dem Namen „Military Mobility“, dessen Ziel es sei, die gesamte Infrastruktur militärisch passend auszubauen. Eine „gigantische“ Aufrüstung sah Pflüger auch in dem Bestreben der Nato, dass alle Mitgliedsländer ihre Militärausgabe auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts anheben wollen. Das wären in Deutschland im Jahr 2024 bis zu 85 Milliarden Euro – eine Verdoppelung der Rüstungsausgaben.

Über einen neuen „Europäischen Verteidigungsfonds“ (EVF) und der „Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit“ bei Rüstungsprojekten (PESCO) gebe auch die Europäische Union (EU) immer mehr für Militär und Rüstung aus. Im Rahmen von PESCO wäre Deutschland für ein neues europäisches Drohnen-Projekt hauptverantwortlich. „Bewaffnungsfähige“ Drohnen sollen gebaut und eingeführt werden. Das Geld dafür stamme aus dem EVF, der auch von der Bundesrepublik mitfinanziert wird. Pflüger: „Neben dem großen Verteidigungshaushalt wird so noch ein kleiner Rüstungshaushalt installiert, ohne die Gelder als Rüstungsausgaben auszuweisen.“

Aus Berlin berichtete der Bundestagsabgeordnete, wie gerade im Bereich von Rüstungsbeschaffung getrickst und verheimlicht wird. Die Rüstungslobby sei in der Hauptstadt sehr stark.

Die wichtigste Aufgabe zurzeit sah Pflüger darin, die neuen Spannungen zwischen Russland und dem Westen abzubauen. Er rief dazu auf, deutlich zu machen, dass man mit neuen Großmanövern Richtung Osten nicht einverstanden sei.