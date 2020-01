Ein nagelneues Zuhause für 14 Jugendliche

Die Fenster lassen den Blick auf die Parklandschaft zu, aber sie lassen sich nicht öffnen. Die Scheiben sind aus Panzerglas, an dem selbst ein Stuhl zerschellen würde. Gelüftet wird durch die Schlitze neben den Scheiben, die so schmal sind, dass ein Mensch sich nicht hindurchschlängeln kann. Ein bauliches Detail des Kurt-Hahn-Hauses auf dem Gelände des Alexianer Martinistiftes, in dem Mitte Fe­bruar eine Gruppe mit freiheitsentziehenden Maßnahmen einziehen wird. Am Donnerstag ist das Gebäude eingeweiht worden.

Kaufmännischer Geschäftsführer Andreas Schmitz begrüßte die Gäste und dankte vor allem der Alexianer Holding. „Ohne den Übergang zu den Alexianern wäre das hier alles nicht möglich gewesen.“ „Das hier“ ist ein 17-Millionen-Projekt auf dem Stiftgelände, zu dem unter anderem vier Häuser für jeweils zwei Gruppen à sieben Jugendliche geschaffen werden. Eines ist bereits vor Weihnachten bezogen worden (das Rousseau-Haus), das zweite ist das Kurt-Hahn-Haus. Weitere zwei Häuser werden folgen.

Der pädagogische Geschäftsführer Heinrich Bolle nahm die Gäste anschließend mit auf eine Zeitreise. Von der Gründung des Stiftes Ende des 19. Jahrhunderts über die knallharten Erziehungsmethoden der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und den Drill zu Unterordnung, Mut und Kampfbereitschaft in der Nazizeit ging es weiter in die 1960er-Jahre. Die Einrichtung entwickelte sich zu den „Lehrwerkstätten Martinistift“, in denen bis zu 40 Handwerksberufe erlernt werden konnten. Immer weiter kam man weg von der Massenerziehung hin zur Betreuung in Gruppen. Die Pädagogik rückte anstelle der beruflichen Ausbildung in den Fokus, die Dezentralisierung in Wohngruppen wurde erst vorangetrieben, dann aber wieder zurückgefahren. Schließlich konzen­trierte sich das Martinistift auf die Intensivpädagogik für besonders schwierige Jugendliche. „Die ersten Pläne für einen Umbau hatten wir 2008/2009“, berichtete Bolle. Doch erst mit der Übernahme durch die Alexianer – seitdem firmiert die Einrichtung als „Alexianer Martinistift GmbH“ – konnten die Pläne umgesetzt werden.

Seelsorger Dr. Jochen Reidegeld griff die wechselhafte Geschichte des Stiftes auf und betonte, dass zwar das Fundament des neuen Gebäudes stabil sein muss, dass aber die Pädagogik „nicht in Beton gegossen“ sein dürfe. Vielmehr müsse sie im Blick auf den Jugendlichen diesem immer wieder neu gerecht werden und ihm so die nötige Stabilität gebe. „Und das erlebe ich hier im Martinistift als wunderbares Geschenk.“ Er erbat Gottes Segen für alle zukünftigen Bewohner des Hauses und alle Mitarbeiter, die sie betreuen, und weihte die Räume.