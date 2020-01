Beim Hochwasserschutz in Darup haben die Nottulner Gemeindewerke – soweit es möglich war – aufs Gaspedal gedrückt. Die Arbeiten zur Gewässeraufweitung am Hagenbach sind deshalb auch bereits weitgehend abgeschlossen. Der zweite Teil der insgesamt rund 150 000 Euro teuren Maßnahme, der Umbau des Wasserschachtes damit aber noch nicht, wie die Gemeindewerke in einer Pressemitteilung berichten.

„Die Gewässeraufweitung konnte nach Erteilung der Plangenehmigung Mitte November noch im Dezember umgesetzt werden“, berichtet Diplom-Ingenieur Michael Diekmann . Die Arbeiten haben die Gemeindewerke wenige Tage nach Erhalt der Genehmigung „mit der kürzestmöglichen Angebotsfrist“ ausgeschrieben. Der Auftrag sei dann auch umgehend erteilt worden. Und aufgrund des milden Wetters sind die Baggerarbeiten ebenfalls kurzfristig umgesetzt worden, berichtet Diekmann. „Der jetzt noch dort lagernde Boden wird planmäßig auf der angrenzenden Fläche Mitte des Jahres flächig eingebaut.“

Durch die Gewässeraufweitung ist nun ein sogenannter Retentionsraum geschaffen, eine Fläche, die bei Hochwasser überflutet wird und damit ein zu starkes Ansteigen des Wasserpegels verhindert.

Was noch nicht erledigt ist, ist der zweite Teil der Maßnahme, die Errichtung eines Abschlagbauwerkes mit einer Notentlastung, die das Wasser in Richtung Hagenbach ableitet, wenn die Kanalisation überlastet ist. Der dazu notwendige Umbau des Wasserschachtes werde im März erfolgen können, berichtet Michael Diekmann. Grund für die Verzögerung ist die lange Lieferzeit der für den Schacht notwendigen Schlitzklappen.

Insgesamt liegt das Vorhaben aber noch im Plan. „Mitte nächsten Jahres könnte gebaut werden“, hatte der Diplom-Ingenieur im November vergangenen Jahres im Gespräch mit unserer Zeitung vorsichtig prognostiziert.