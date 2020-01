„Von der Kraft des Dennoch“

In Berlin ist der „Internationale Frauentag“ mittlerweile ein arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag. Hierzulande muss er sich vielfach mit weniger Aufmerksamkeit begnügen, als ihm wahrhaftig gebührt. Um dieser Tatsache positiv entgegenzuwirken, veranstaltet „Kunst & Kultur Nottuln“ am 8. März (Sonntag) um 9.30 Uhr ein Kulturfrühstück im Gasthaus Denter.

Die Forderung nach einem Wahlrecht für Frauen motivierte die deutsche Politiker Clara Zetkin bereits Anfang des 20. Jahrhunderts (1910/11), die Einführung des Frauentags auf den Weg zu bringen. Es waren die „Mütter des Grundgesetzes“, die unnachgiebig dafür sorgten, dass der Gleichberechtigungsgrundsatz 1949 im Grundgesetz verankert wurde. Im Nottulner Süden sind mit Elisabeth Selbert, Frida Nadig und Helene Weber drei Straßen nach ihnen benannt.

Starke Frauen wie diese stehen im Fokus des Tages, das mit einem gemeinsamen Frühstück beginnt, das Bernhard Schöppner am Klavier begleitet. Es folgt ein spannender Impulsvortrag der Journalistin Ulla Wolanewitz zum Thema des Tages. Zudem wird die Kölner Regisseurin Anna Ditges vor Ort sein, die den beeindruckenden Film „Ich will dich – Begegnungen mit Hilde Domin “ über die streitbare, unkonventionelle deutsche Lyrikerin produzierte. Der Film konstruiert ein Leben, ein Lebenswerk im Fluss, alles in einer völlig ungewöhnlichen Zartheit und Zärtlichkeit. Ein Porträt von der unerschöpflichen „Kraft des Dennoch“. Nach einem Kurzinterview mit Anna Ditges wird der 90-minütige Film gezeigt (www.ichwilldich-derfilm.de).

Das Ende der Veranstaltung wird gegen 13 Uhr sein. Karten gibt es ab Montag (27. Januar) im Vorverkauf zum Preis von 32 Euro (VVK) bei Dammann, Daruper Straße, 0 25 02/ 4 22, online unter www.kunst-kultur-nottuln.de oder an der Tageskasse für 35 Euro.

Das „Hans-Martin Limberg -Trio“ ist am 24. April (Freitag) um 20 Uhr bei „Kunst & Kultur“ zu Gast, um Musikfreunde mit einem unverwechselbaren Jazzkonzert zu verwöhnen. Neben dem feinsinnigen Pianospiel von Hans-Martin Limberg sind Joffrey Bondzios lyrischer Umgang mit dem Kontrabass und das exzellente Gespür für den Swing von Perkussionist Friedemann Kühn zu hören. Special Guest ist der Jazztrompeter Lars Motel. Auch hier gibt‘s Karten bei Dammann (VVK 16 Euro, AK 18 Euro), 0 25 02/4 22, online unter www.kunst-kultur-nottuln.de

Auch ist das Landesjugendorchester NRW in diesem Frühjahr wieder in Nottuln zu Gast. Unter der Leitung des Chefdirigenten Sebastian Tewinkel proben hier zehn Tage lang 67 junge Musikerinnen und Musiker Werke von Haydn, Beethoven und Schumann. Die Generalprobe an Ostersonntag (11. April, 11 Uhr) im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums ist öffentlich und kostenfrei. Plätze müssen jedoch spätestens bis zum 3. April unter 02 11/ 98 94 28-1 10 reserviert werden.