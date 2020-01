„Nottuln ist ein Top-Standort“

Wenn Menschen vor wichtigen Veränderungen stehen, heißt es häufig, dass sie mit einem weinenden Auge das hinter ihnen liegende Leben betrachten und mit einem lachenden Auge dem Neuen entgegenblicken. Das trifft auch auf Dr. med. Volker Günnewig zu. Der Nottulner, langjähriger Chefarzt am Krankenhaus Nottuln der Christophorus-Kliniken, wird nächste Woche in den Ruhestand verabschiedet.

Der noch 61-Jährige hat sich ganz bewusst für einen Neuanfang entschieden, wovon vor allem auch die Familie profitieren soll. Gleichwohl stimmt ihn der berufliche Abschied auch traurig. „Ich wollte immer ärztlich arbeiten. Mich hat die Vielfalt des Berufes fasziniert, die naturwissenschaftliche Komponente – und der Umgang mit den Menschen“, erzählt Dr. Günnewig im WN-Gespräch. Sein ganzes berufliches Leben war er bei den Christophorus-Kliniken beschäftigt.

Der Weg zur Medizin war für den gebürtigen Lünener mit einem kleinen Umweg verbunden. Denn zunächst wollte Volker Günnewig Physik studieren, hatte auch schon den Studienplatz sicher. Dann verzichtete er aber darauf, als er zur Bundeswehr einberufen wurde. Dort im Sanitätsdienst eingesetzt, entdeckte er sein Interesse und die Leidenschaft für die Medizin. Folgerichtig nahm er 1979 ein medizinisches Studium an der Uni Münster auf, das er 1985 erfolgreich abschloss.

Bereits während des Studiums hatte er durch Praktika das damalige St.-Vincenz-Hospital Coesfeld kennengelernt. Direkt nach dem Studium stieg er dort in der Abteilung Innere Medizin ins Berufsleben ein. Zwischendurch absolvierte er nicht nur ein Jahr in der Radiologie, sondern arbeitete auch erfolgreich an seiner Doktorarbeit, qualifizierte sich später weiter zum Facharzt für Innere Medizin, wurde in der Folgezeit ärztlicher Hygienebeauftragter, der dieses „sehr, sehr wichtige Teilgebiet“ auch verantwortete.

Zugleich engagierte sich Günnewig in der Weitergabe des Wissens an den medizinischen Nachwuchs: Seit 2012 sind die Christophorus-Kliniken Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Münster. Eine Entwicklung, die Volker Günnewig sehr begrüßt hat: „Allein in Nottuln haben wir seitdem 40 junge Ärzte ausgebildet.“ Der Umgang mit den jungen Kollegen sei sehr erfreulich. Aufgefallen ist ihm: „Zu meiner Zeit haben mehr Männer den Arztberuf ergriffen, heute sind es mehr Frauen.“

Der Arbeitsplatzwechsel innerhalb der Kliniken von Coesfeld in die Baumberge-Gemeinde erfolgte 1992. Da lebte er schon zwei Jahre lang mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Nottuln. Die Entscheidung für Nottuln fiel ihm leicht, denn hier arbeitete er mit Chefarzt Dr. med José-Manuel Borde-Ondarra zusammen. Ihn kennt Günnewig bereits seit 1982. „Ich schätze ihn sehr!“

Zunächst als Oberarzt, seit 2005 auch als Chefarzt, arbeitete Dr. Günnewig am Krankenhaus Nottuln und hat dessen Entwicklung seitdem nicht nur miterlebt, sondern auch mitgeprägt. „Nottuln war zunächst als Nachsorgestandort für Coesfeld vorgesehen, hat sich dann jedoch zum Schwerpunkt für Geriatrie entwickelt“, erzählt er. „Heute ist das Krankenhaus Nottuln ein Top-Standort.“ Ausstattung und räumliche Situation seien sehr gut.

Die Arbeit in der Geriatrie mit dem Ansatz, den Patienten in seiner Gesamtheit zu sehen und ihm wieder zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen, und der Umgang mit den älteren Menschen haben ihm große Freude bereitet. Ältere Menschen seien auch für kleine Fortschritte dankbar, erzählt Volker Günnewig.

„Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen“, betont der 61-Jährige, was auch an der guten Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern liege. Das alles werde ihm sicherlich fehlen, doch die Entscheidung für den beruflichen Ruhestand ist gefallen. Volker Günnewig gewinnt mehr Zeit für die Familie, für das Hobby der Bonsaigestaltung („Da muss man aber gar nicht so viel tun.“) und gewinnt Zeit für ein neues Hobby: „Ich absolviere gerade die Ausbildung für den Erwerb der Privatpilotenlizenz.“ Langweilig wird es ihm also nicht werden.

Die Nachfolge an der Spitze des Krankenhauses Nottuln haben die Kliniken mit der Berufung des Leitenden Oberarztes Dr. med Michael Gösling bereits geregelt. Gösling ist ein erfahrener Mediziner, der seit 18 Jahren bei den Christophorus-Kliniken beschäftigt ist.