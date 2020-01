Nachhaltige Strukturen für den Sport schaffen

Die Leichtathletikabteilung der DJK Grün-Weiß Nottuln hat sich in den vergangenen drei Jahren prächtig entwickelt. Über 100 Mitglieder, darunter über 70 Kinder, sind in der Abteilung aktiv, wie Trainer Stefan Bolz (48) berichtet. Bolz, der zusammen mit Martina Niemann die Abteilungsleitung innehat, bereitet aktuell den nächsten Entwicklungsschritt vor: Es geht um die Gründung eines eingetragenen „Vereins zur Förderung der Leichtathletik in Nottuln“. „Uns geht es darum, nachhaltige Strukturen zu schaffen, damit die Leichtathletik sich in Nottuln stetig weiterentwickeln kann“, erklärt Stephan Bolz im WN-Gespräch.

Der Leichtathletiksport hat in Nottuln durchaus Tradition. Denn als 1971 die Leichtathletikgemeinschaft (LG) Ratio Münster gegründet wurde, entsandte auch der Sportverein Grün-Weiß Nottuln Athletinnen und Athleten in diese Wettkampfgemeinschaft – mit beachtlichen Erfolgen. Gleichwohl geriet die Leichtathletik in den Jahren nach 2000 aus dem Fokus, bis 2016 mit dem Neuaufbau der Abteilung begonnen wurde – mit einem Konzept, das 2018 vom Sportbund prämiert wurde.

„Für uns ging es darum, zunächst einmal jedem Kind die Möglichkeit zum Sport anzubieten“, erzählt Stefan Bolz. Trainer und Abteilungsverantwortliche haben dafür zusammen mit Eltern viel Zeit und Engagement investiert. Unterstützt wurden sie dabei auch vom Gesamtverein und einzelnen Sponsoren.

Der nächste Schritt erscheint logisch. Neben der Förderung des Breitensports geht es nun, da die Kinder älter werden, auch um die Förderung des Leistungssports. „Wir entwickeln uns sozusagen von der Breite nun in die Tiefe“, verdeutlicht Stefan Bolz. Damit das gelingt, bedarf es aber nachhaltiger Finanzierungsstrukturen. Ein Förderverein, so haben sich die Verantwortlichen überlegt, kann das richtige Instrument sein.

Spätestens beim Kids Cup am 28. März soll der Förderverein gegründet werden. Ein Satzungsentwurf befindet sich in der Feinabstimmung. Der Mitgliedsjahresbeitrag soll 36 Euro betragen (ermäßigt 24 Euro); für Schüler, Jugendliche und Studenten ist die Mitgliedschaft beitragsfrei. Die Leichtathletikabteilung hält die Beitragshöhe für gut vertretbar. „Letztlich geht es um zwei Bier im Monat“, verdeutlicht Gerd Voigt, der im Verein die Sportabzeichen abnimmt. Stefan Bolz verweist darauf, dass die Leichtathletikabteilung den nie­drigsten Spartenbeitrag im Verein habe. Eine bewusste Entscheidung. „Wir wollen allen Kindern den Sport in unserer Abteilung ermöglichen. Egal ob integrativ oder inklusiv“, betont Bolz.

Das durch Mitgliedsbeiträge (Mitglied kann jeder werden: Personen, Firmen, Vereine) und Spenden zusammengekommene Geld soll vornehmlich für Materialanschaffungen verwendet werden. Hier gebe es weiterhin einen hohen Finanzierungsbedarf. Bolz rechnet in den nächsten zwei bis drei Jahren mit rund 5000 Euro. Zugleich soll der Förderverein beim Ausbau der Abteilungsstrukturen helfen. Dabei geht es zum Beispiel um die Kooperation mit dem Stift Tilbeck im Bereich des Reha-Sports oder eben auch um den Ausbau des Leistungssports für Jugendliche ab 14 Jahren.

Stefan Bolz und Martina Niemann sind zuversichtlich, dass sich genügend Personen finden werden, denen der Leichtathletiksport in Nottuln wichtig ist. Da der Verein mit seinem Förderzweck in das Vereinsregister beim Amtsgericht eingetragen werden soll, ist ein Vorstand zu bilden. Stefan Bolz: „Wir suchen daher fünf bis sieben Personen, die bereit sind, für die Leichtathletik in Nottuln zu werben und diese durch ihr Engagement in jeglicher Form zu unterstützen.“

Interessierte Leichtathletik-Freunde können sich am einfachsten per E-Mail an den Abteilungsvorstand wenden: leichtathletik@gw-nottuln.de