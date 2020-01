Neuer Vorsitzender gesucht

Am Freitagabend hielt der MGV Nottuln seine Generalversammlung ab. Eröffnet wurde sie mit der von Prof. Michael Schmoll komponierten „Hymne des Chorverbandes NRW“ „Come Together“. Danach verlas MGV-Chronist Klaus Bratengeyer einen ausführlichen Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr. Es folgte der Finanzbericht von Kassierer Rainer Voss sowie auf Antrag der Kassenprüfer die einstimmige Entlastung des Vorstandes.

Immer häufiger kommt es in Vereinen vor, dass aus den verschiedensten Gründen Vorstandsämter nicht besetzt können, heißt es in einer Pressemitteilung des MGV Nottuln. Damit der Verein auch in solchen Fällen juristisch handlungsfähig bleibt, wurde ein Antrag des Vorsitzenden Michael Küper auf eine Satzungsänderung vorgestellt und einstimmig beschlossen. Damit wurden insbesondere für den geschäftsführenden Vorstand die Vertretungsrechte neu geregelt. Darüber hinaus bleiben ab sofort die bisherigen Amtsinhaber – ihre Zustimmung vorausgesetzt – bis zur Wahl eines Nachfolgers kommissarisch im Amt.

Auf dieser Grundlage wählten die Sänger unter der Versammlungsleitung von Ralph Leeker im Anschluss einen neuen Vorstand. Der Vorsitzende Michael Küper stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. „Vorstandsämter werden nicht auf Lebenszeit vergeben, mehr als 30 Jahre Vorstandstätigkeit in verschiedenen Funktionen sind deshalb genug. Ich spüre eine wachsende Amtsmüdigkeit und habe diesen Schritt bereits vor zwei Jahren angekündigt“, so Küper. Da sich kein Kandidat für den Vorsitz fand, erklärte er sich jedoch bereit, für die kommenden drei Monate kommissarisch im Amt zu bleiben. Danach müssen Ergänzungswahlen stattfinden.

Auch Franz-Josef Hund gab sein Amt als Geschäftsführer auf. Hier wurde Frido Stephan zu seinem Nachfolger gewählt. Wiederwahl lautete das Votum für Klaus Bratengeyer, der seit mehr als 25 Jahren Schriftführer und Chronist des Vereins ist. Auch Kassierer Rainer Voss bleibt im Amt. Als Beisitzer für die Schriftführung wurden Bernd Händel, als Beisitzer für das Kassenwesen Willi Wenker und als Beisitzer für das Notenwesen Heinrich Budde Lohmann gewählt. Er löste Raimund Materna ab, der über 40 Jahre das umfangreiche Notenarchiv aufwendig gepflegt und schon vor vielen Jahren eine elek­tronische Erfassung eingeführt hatte.

Der MGV Nottuln ist wohl der älteste musiktreibende Verein in Nottuln, heißt es weiter. In diesem Jahr feiert der Chor sein 160-jähriges Bestehen. Kein klassisches Jubiläum, wie es der Verein alle 25 Jahre groß feiert, dennoch ist es ein besonderes Jahr mit einigen Höhepunkten, so Michael Küper in seinem abschließenden Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. Er hob besonders die Konzerte mit Peter Orloff und seinen Schwarzmeerkosaken in der Pfarrkirche St. Martinus am 13. September (Sonntag) und wieder in Hamm am 10. Oktober (Samstag) sowie das gemeinsame Konzert mit Chören aus der Region im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums am 16. Mai (Samstag) hervor.

Dringend werden Nachwuchssänger gesucht. Wer den Chor kennenlernen möchte, kann jeden Dienstag um 19 Uhr im Vereinslokal Denter, Burgstraße 7, unverbindlich an der wöchentlichen Probe teilnehmen.