Ausgrenzung keine Chance geben

Wo hört Ärgern auf und wo fängt systematisches Fertigmachen an? Wo sind lockere Sprüche über andere, über deren Aussehen, Verhalten und Eigenarten, ein Spaß und wo fängt gezieltes Ausgrenzen an? Und vor allem: Was kann jeder Einzelne tun, um Mobbing zu vermeiden?

Diese Fragen stellten sich sowohl die Kinder der 4. Klassen der Astrid-Lindgren-Schule als auch alle interessierten Eltern, denn Tina Bicker und Andreas Raude vom asb (Arbeitskreis soziale Bildung und Beratung) waren an der Schule für ein umfangreiches Anti-Mobbing-Training zu Gast.

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4c und deren Klassenlehrer Hilde Leurs und Stefan Heer standen zwei intensive Projekttage zu dem Thema auf dem Stundenplan. In Theaterszenen wurden Situationen aus dem täglichen Leben von den Kindern nachgespielt, in denen Konflikte auftreten. Anschließend erfolgte stets eine intensive Reflexion: Wie fühlt sich das Kind, das den Vorfall erleidet? Wie fühlt sich das Kind, das Ärger stiftet? Und welche Ideen zur Lösung gibt es? Außerdem gab es an den Projekttagen zahlreiche Spiele und Übungen, um den Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft zu stärken.

„Mit Hilfe der Methoden der Theaterpädagogik wurden die Schülerinnen und Schüler kindgerecht, sensibel und vor allem mit dem Ziel, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, an das pro­blematische Thema Mobbing herangeführt. Die Kinder waren hochmotiviert dabei“, erklärt Schulsozialarbeiterin Christiane Dirks.

Nach den Berichten und Erzählungen ihrer Mitschüler warten nun auch die Mädchen und Jungen aus der Klasse 4b und ihre Klassenlehrerin Doris Lien­stromberg sehr gespannt auf ihre noch anstehenden zwei Projekttage im März.

„Möglich gemacht wurde das Anti-Mobbing-Projekt für alle Klassen 4 durch großzügige Spenden der Volksbank Nottuln, des Jugendamtes des Kreises Coesfeld als auch durch Mittel der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Nottuln“, erklärt Schulleiterin Karin Greßkämper. „So konnten wir unsere an der Schule bereits bestehenden Konzepte und Programme zum sozialen Lernen in diesem Jahr super ergänzen.“

Zusätzlich zu den Projekttagen mit den Kindern wurde für alle interessierten Eltern ein Informationsabend angeboten. Ungefähr 50 Eltern waren gekommen und folgten gespannt den Theaterszenen. In ihrem Vortrag erläuterten Tina Bicker und Andreas Raude anschaulich die Unterschiede zwischen Mobbing und Ärgern. Es wurde aufgezeigt, dass Mobbing immer System hat und wie dieses System zwischen Mobber, Gemobbtem und Zuschauern funktioniert.

Vor und während des Vortrags waren die Eltern aktiv eingebunden. Die Referenten animierten sie etwa zu einem kurzweiligen „Speed-Dating“, bei dem die Mütter und Väter untereinander zu verschiedenen Thesen rund um das Thema „Mobbing“ ins Gespräch kamen. Ein reger Austausch entstand, der deutlich machte, wie sehr dieses Thema auch Eltern bewegt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

„Intensive Projekttage für die Kinder und ein spannender Infoabend für die Eltern - ein gelungenes Gesamtpaket!“, resümierte Schulleiterin Karin Greßkämper.