Das Ordnungsamt der Gemeinde Nottuln ist am Montagvormittag vorsorglich mit einer Warnung an die Hundehalter in Appelhülsen an die Öffentlichkeit gegangen.

Im Bereich Heitbrink/Beethovenstraße in Appelhülsen ist ein verdächtiges Stück Fleisch gefunden worden. Ob das bearbeitete Fleisch mit einer giftigen Substanz versehen ist, das ist unbekannt.

„Vorsorglich möchten wir aber alle Hundehalter darauf hinweisen, in diesem und angrenzenden Bereichen besondere Sorgfalt beim Spaziergang mit ihren Hunden walten zu lassen“, erklärte das Ordnungsamt im WN-Gespräch.

Ein Passant hatte das Fleischstück am Montagmorgen entdeckt. Es lag direkt am Straßenrand hinter dem Bordstein. Dem Appelhülsener kam das sofort verdächtig vor, weshalb er das Fleisch einsammelte und es dem Ordnungsamt übergab.