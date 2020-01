Was wird aus den Platanen?

Fällen oder nicht fällen? Mit dieser Frage wird sich am heutigen Dienstag (28. Januar) der Ausschuss für Gemeindeentwicklung zu beschäftigen haben. Denn es geht um die Stiftsstraße in Nottuln. Hier soll der dritte Abschnitt der barrierefreien Ortskernumgestaltung verwirklicht werden und dabei stellt sich die Frage, was mit den zehn alten Platanen dort geschehen soll.

Die Gemeindeverwaltung hat ein Baumgutachten in Auftrag gegeben. Der Gutachter kommt dabei zusammengefasst zu dem Schluss, dass die Bäume mittelfristig zwar erhalten werden können, nicht aber in dem heutigen Erscheinungsbild, da unter anderem die Kronen wegen der Bruchgefahr regelmäßig stark zurückgeschnitten werden müssen. Die Rede ist von einem „nicht zukunftsträchtigen Zustand der Bäume“, weshalb Gutachter und Gemeindeverwaltung die Fällung der Bäume vorschlagen.

Im Zuge des barrierefreien Umbaus sollen dann fünf neue Bäume gepflanzt werden; keine Platanen, sondern zum Beispiel Amberbaum oder Spitzahorn.

Zum Thema „Platanen in der Stiftsstraße“ liegt außerdem eine Bürgeranregung vor, nach der die Bäume erhalten bleiben sollen.

Nicht um lebende Bäume, sondern um die Reste davon geht beim zweiten Baumthema der heutigen Sitzung. Einmal mehr steht die „Sturmschadenbeseitigung am Pastorskamp“ auf der Tagesordnung. Zwar gibt es ein mit den Anliegern abgestimmtes Neugestaltungskonzept, doch hat der Gemeinderat wegen der hohen Gesamtkosten von 230 000 Euro das Thema noch einmal in den Ausschuss verwiesen. Die Kernfrage dabei ist: Wie soll man mit den 111 Baumstümpfen umgehen? Die Verwaltung bleibt bei ihrer Auffassung, wonach die komplette Entfernung aller Stümpfe die beste Lösung ist.

Weitere Themen im öffentlichen Teil sind: Haushaltsplanberatung; Kooperative Baulandentwicklung mit NRW.URBAN; Abschluss einer Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld (Zuständigkeitsübertragung bei nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben); Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022; Fortuna-Antrag „Winterrasenspielfeld“ (Bodengutachten); Radverkehrskonzept des Kreises Coesfeld; Grünen-Antrag zum Thema „Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen“; Verschiedenes.

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung trifft sich heute in der Aschebergschen Kurie. Der öffentliche Teil beginnt um 19 Uhr.