Junge Mitglieder im Vorstand

Mit einem teilweise verjüngten Vorstand und weiterhin viel Begeisterung geht der Schützenverein Schapdetten in das neue Vereinsjahr. In der Jahreshauptversammlung am Freitagabend im Vereinslokal „Zur alten Post“ wurden dafür die notwendigen Weichenstellungen vorgenommen. Schließlich haben der Vorstand mit dem wiedergewählten Vorsitzenden Mathias Stüper und die Schützen schon jetzt ein großes Ziel fest im Blick: Im Jahr 2026 möchte der Schapdettener Schützenverein sein 150-jähriges Bestehen angemessen feiern.

Vorsitzender Matthias Stüper freute sich über eine gut besuchte Hauptversammlung. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Jahres 2019, insbesondere Anton Averkorn und Hugo Gausepohl, verlas Schriftführer Ralf Leifken das Protokoll der Generalversammlung 2019.

In seinem Rückblick auf seine Amtszeit zog Matthias Stüber eine insgesamt positive Bilanz. Es habe drei hervorragende Schützenfeste mit begeisterten Königspaaren und ein wunderschönes Kaiserfest mit Kaiserin Ulrike und Kaiser Ludger Maas gegeben. Stüper lobte zudem die gute Zusammenarbeit im Gesamtvorstand. Der Vorstand habe sich in den vergangenen drei Jahren sicherlich nicht über zu wenig Arbeit beklagen können. Unter anderem musste die Wasserversorgung zur Vogelstange teilweise neu verlegt werden, eine neue Band, ein DJ und Spielmannszüge mussten gesucht und verpflichtet werden, zählte der Vorsitzende als Beispiele auf. Schützenfeste und ein Kaiserschießen in 2018 wurden von langer Hand organisiert. Ein eigenes Vereinslogo wurde nach Vorgaben des Vorstandes von Jessica Robering erstellt und soll in Kürze auf Transparenten, Ortseingängen und Bekleidung der Schützen Verwendung finden. Im Herbst musste der Vorstand zudem kurzfristig einen neuen Festwirt finden.

„Auch die kommenden Jahre versprechen viel Arbeit, unter anderem die Planung und Organisation für unser großes Vereinsjubiläum ‚150 Jahre Schützenverein Schapdetten‘ im Jahr 2026“, berichtete der Vorsitzende. „Besonders freue ich mich über die Bereitschaft vieler junger Schützen, sich in unserem Schützenverein zu engagieren. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich“, betonte Matthias Stüper.

Nach dem Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüfer André Storb und Helmut Giering wurde der Vorstand von der Versammlung entlastet. In der Versammlung wurde seitens des Vorstands darauf hingewiesen, dass aufgrund der gestiegenen Gesamtkosten für den Verein zeitnah über eine eventuelle Beitragserhöhung nachzudenken sei.

Klare Ergebnisse gab es bei den anschließenden Wahlen zum Vorstand und zum Offizierskorps. Vorsitzender Matthias Stüper wurde einstimmig wiedergewählt und geht nun in seine dritte Amtszeit. Auch Tobias Liedmeyer als sein Stellvertreter und Ingo Schulze Detten als Kassenwart wurden in ihrem Amt bestätigt. Zum neuen Schriftführer wählten die Mitglieder Frank Leifken, als neue Beisitzer wurden Nils Appelhans (amtierender König) und Martin Böing (König 2018) gewählt.

Zur besonderen Freude des Schützenvereins übernimmt Christopher Robering nun das offizielle Amt des Vogelbauers und wird dem Verein auch als Schießmeister zu Verfügung stehen. Mit dem Vogelbau setzt Christopher Robering übrigens eine kleine Familientradition fort. Schon sein Großvater hat Schützenvögel für den Verein gebaut, berichtete Matthias Stüper.

Daniel Steens wurde zum neuen Fähnrich und Simon Stüper zum neuen Fahnenoffizier gewählt.

Ausgeschieden sind nach über 30 Jahren Vorstandsarbeit Beisitzer Hubi Zumbrink und Schriftführer Ralf Leifken. Sven Appelhans und Christopher Robering verlassen das Offizierskorps. Bei allen bedankte sich der Vorsitzende herzlich für das langjährige Engagement und die geleistete Arbeit zum Wohle des Vereins.