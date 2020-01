Die Landwirte aus Nottuln und Umgebung haben ein positives Resümee ihrer am Samstag vor dem Stift Tilbeck durchgeführten Kundgebung (wir berichteten) gezogen. „Ohne die Unterstützung der heimischen Landwirtschaft, der vor- und nachgelagerten Bereiche, hätten wir nicht so ein Zeichen setzen können“, dankte das örtliche Organisationsteam der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LsV). Ein großer Dank geht an den Landwirtschaftlichen Ortsverband Havixbeck, der einen super Empfang vorbereitet habe. Wärmende Feuertonnen, heiße Würstchen, Kaffee und kalte Getränke waren vorbereitet.

Das LsV-Team Münsterland dankte auch den LsV-NRW-Sprechern Ansgar Tubes und Frank Kisfeld, die eine Einleitung für das aus Sicht der Landwirte durchaus gelungene Gespräch mit Annegret Kramp Karrenbauer sprachen. „Frau Kramp-Karrenbauer war wie wir der Meinung, dass Landwirtschaft durchaus regional stattfinden soll“, berichten die Landwirte. Des Weiteren sei sie sich über das Dilemma der Grundwassermessstellen durchaus bewusst gewesen. Die Landwirte-Delegation trug ihr vor, dass rund 55 % der Fläche in Deutschland landwirtschaftlich genutzt wird, von den restlichen 45 % der Gesamtfläche wird aber nicht oft geredet. Demnach könne nicht nur die Landwirtschaft schuld an allem sein. Dies habe die CDU-Bundespolitikerin auch zur Kenntnis genommen.