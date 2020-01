Im Rahmen ihrer Fahrt ins niederländische Haarle haben rund 30 Mitglieder aus der Leiterrunde der Messdienerschaft Nottuln zusammen mit Pastoralreferent Philipp Lammering die Weichen für die kommende Arbeit gestellt. Vor allem ging es darum, einen Nachfolger für Jonas Henke in der Teamleitung zu finden. Jonas Henke muss aus beruflichen Gründen kürzer treten. Der Nachfolger soll ab April Leonie Tölle in der Teamleitung zur Seite stehen.

Für die Nachfolge gab es letztlich drei Kandidaten, berichtet die Messdienerschaft. In einer geheimen Wahl machte schließlich Finn Frieling das Rennen. „Ich freue mich darauf, die Rolle als Teamleitung zu übernehmen. Ich werde mich aber zunächst viel auf mein Abitur konzentrieren müssen“, erklärte er. Daher wird die Teamleitung bis April aus drei Personen bestehen, denn Jonas Henke wird bis dann die Teamleitung unterstützen.

Für die beiden anderen Bewerber gab es andere Aufgaben: Johannes Veltel wird das von Finn Frieling abgegebene Amt des Kassenwarts übernehmen und Julia Seifert übernimmt die wichtige Rolle der Fahrtleitung. Die Messdienerfahrt wird auch in diesem Jahr direkt nach Ostern für fünf Tage stattfinden. Hierfür wurden bereits Ideen für Spiele und andere Aktivitäten gesammelt.

In diesem Jahr wird die Fahrt vom 14. bis zum 18. April stattfinden. „Das Anmeldeverfahren per E-Mail ist in den vergangenen Jahren so gut angekommen, dass wir es in diesem Jahr so übernehmen möchten“, erläuterte Jonas Henke. „Schon bald werden die Einladungen verschickt und die Anmeldephase kann beginnen.“