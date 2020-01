Spannung in der Astrid-Lindgen-Grundschule: 91 Mädchen und Jungen versammelten sich in der Aula, um ihr Sportabzeichen in Empfang zu nehmen. „Es ist an unserer Schule ein traditioneller Programmpunkt im Januar: Eine Ehrung für all die Kinder, die mit viel Ehrgeiz und hoher Motivation die Bedingungen zum Erwerb des Sportabzeichens erfolgreich gemeistert haben“, freute sich Schulleiterin Karin Greßkämper. Klaus Becker, Sportabzeichen-Beauftragter des Landessportbundes NRW, und Lena Holtkamp von der Sparkasse Westmünsterland überreichten persönlich die begehrten Anstecknadeln an die stolzen Kinder: 18 Mal wurde Gold verteilt, 44 Mal Silber und 29 Mal Bronze. Rechnet man die Schulabgänger aus dem Sommer hinzu, wurden im Kalenderjahr 2019 insgesamt 122 Sportabzeichen an der Astrid-Lindgren-Schule verliehen. Damit steigerte die Schule die Anzahl der Kinder, die ein Sportabzeichen erlangten, im Vergleich zum Vorjahr deutlich. „Wir trainieren dazu regelmäßig mit den Kindern im Sportunterricht – besonders in den Sommermonaten sind wir dazu regelmäßig auf dem Sportplatz“, berichtete Sportlehrer Stefan Heer.