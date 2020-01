Nur in strahlende Gesichter blickten die Vertreterinnen des Fördervereins, als sie nun mit einer großen Kiste in die St. Marienschule Appelhülsen kamen. Darin waren jede Menge „Konzentrationshilfen“, nämlich Kinder-Kapselgehörschutz-Kopfhörer in den aktuellen Trendfarben mint und rosa.

Schnell waren mit Hilfe von Kathrin Reher und Ramona Hanning vom Förderverein die ersten Kopfhörer ausgepackt und anprobiert. Sie werden jetzt gerecht auf die acht Grundschulklassen verteilt, wo sie den Kindern dabei helfen sollen, sich ohne akustische Störungen auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. Einige der beliebten „Mickeymäuse“, wie sie von den Schülerinnen und Schülern liebevoll genannt werden, gibt es bereits in der Schule. Nun aber können sich noch mehr Kinder intensiv auf ihre Arbeit einlassen. Die Zweitklässler und Schulleiterin Angelika Wiedau-Gottwald bedankten sich im Namen aller beim Förderverein, der immer wieder für besondere Anschaffungen einspringt. So wurde auch das inzwischen allseits beliebte Müslifrühstück zunächst finanziert, um erst einmal zu testen, ob das neue Konzept überhaupt ankommen würde.