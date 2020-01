Sie ist eine aktive Gemeinschaft mit großem Zusammenhalt und einer langjährigen Geschichte. In diesem Jahr kann die Baumberger Nachbarschaft auf ihr 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Kein klassisches Jubiläum, aber doch ein runder Geburtstag. Soll man diesen feiern? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Mitglieder der Nachbarschaft in ihrer Generalversammlung, die am Wochenende in der Steverburg stattfand. Dabei entschieden sich die Mitglieder dafür, lieber im Jahr 2025 ein großes Fest zum 75-jährigen Bestehen zu feiern.

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Georg Deitert und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder blickte Gerburgis Bröker in einem ausführlichen Jahresrückblick auf die zahlreichen Aktivitäten des Jahres 2019 zurück. Georg Deitert dankte den Vorstandsmitgliedern für ihre Organisationsarbeit und allen Helfern und Gastgebern, die dafür gesorgt hatten, dass die Treffen und Feste so harmonisch und schön verlaufen waren.

Hubert Zumbusch legte in seinem Kassenbericht dar, dass der Verein gut gewirtschaftet hat. Die Kassenprüfer Stefan Katins und Willi Steens bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, sodass der gesamte Vorstand entlastet wurde.

Bei den anschließend Wahlen zum Vorstand wurden Gerburgis Bröker und Sara Vieth ohne Gegenstimme wiedergewählt. Daniel Hullermann schied nach acht Jahren Tätigkeit aus dem Vorstand aus. Silke Närding konnte einstimmig für die Vorstandsarbeit gewonnen werden, sodass dieser nun wieder aus sechs Frauen und sechs Männern besteht.

Willi Steens und Thomas Göcke werden 2021 die Kasse prüfen.

In der Versammlung ging es ferner um die Jahresplanung 2020. Bereits am 15. März (Sonntag) findet das beliebte Frühjahrsfrühstück statt. In diesem Jahr trifft sich die Nachbarschaft um 9.30 Uhr im Hotel „Zur alten Post“ in Schapdetten. Anmeldungen hierfür nimmt Karin Glose ( 0 15 16/ 2 65 58 60) schon gerne entgegen. Für alle weiteren Programmpunkte gab es viele konstruktive Vorschläge, sodass sicherlich ein interessantes Jahresprogramm gestaltet werden kann, berichtet die Nachbarschaft. Das Programm wird in den nächsten Wochen zu den Mitgliedern gebracht. Jubilare mit rundem und halbrundem Geburtstag ab 80 Jahre werden auch 2020 wieder von einer Abordnung besucht.