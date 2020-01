„Lust auf Zukunft!“ Mit diesem Titel haben die VHS Coesfeld-Nottuln-Billerbeck und die Friedensinitiative Nottuln (FI) im Herbst 2019 eine kleine Veranstaltungsreihe organisiert. „Positive Visionen und Handlungsmöglichkeiten in schwierigen Zeiten“ wurden vorgestellt und erarbeitet. Dazu hatten VHS und FI Referenten eingeladen, „Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen, die positive Perspektiven entwickeln und aufzeigen können. Menschen, die Lust auf Zukunft haben!“, heißt es in einer Mitteilung der FI Nottuln. Die Veranstaltungsreihe setzen VHS und FI nun fort.

Los geht es am Dienstag (4. Februar) mit dem Thema „Eine neue Entspannungspolitik ist möglich!“ Dies ist der optimistische Titel eines Vortragsabends, zu dem VHS und FI alle interessierten Bürger um 19.30 Uhr in die Alte Amtmannei einladen. Es sollen Leitlinien aufgezeigt werden, wie die Konfrontation in Europa zwischen Ost und West beendet werden kann.

Für den Abend konnten VHS und FI Martin Hoffmann vom Deutsch-Russischen Forum gewinnen. Seit vielen Jahren engagiert sich dieses bundesweite Forum für eine gemeinsame Sicherheit und für einen friedlichen Austausch mit Russland. „Heute ist die breite gesellschaftliche und parteiübergreifende Debatte über Entspannungspolitik notwendiger denn je, um zu helfen, die Konfrontation in Europa zu beenden, die europäischen Krisen zu bewältigen und – mit Nutzen für die ganze Welt – eine Zone gesamteuropäischer gemeinsamer Sicherheit durch Zusammenarbeit aller Staaten von Vancouver bis Wladiwostok durchzusetzen“, heißt es in der Einladung.

Martin Hoffmann ist Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutsch-Russisches Forums e.V. und Geschäftsführer des Petersburger Dialog e.V., eine regelmäßig tagende deutsch-russische Diskussionsplattform, die auch als Ideengeber für konkrete Projekte fungiert.

Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme am Vortragsabend beträgt 5 Euro.

Eine weitere Veranstaltung in der Reihe „Lust auf Zukunft“ planen VHS und FI für den 10. Februar (Montag) um 19.30 Uhr in der Alten Amtmannei. Dann geht es um das Thema „Sicherheit neu denken“. Der Leiter der von der evangelischen Landeskirche Baden initiierten Kampagne, Ralf Becker, stellt die Kampagne in Nottuln vor. Becker ist Mitarbeiter des Kolping-Bildungswerks Diözesanverband Münster.

Auch für diese Veranstaltung beträgt der Unkostenbeitrag 5 Euro.

Wer zu den Veranstaltungen der Reihe „Lust auf Zukunft“ jeweils eine Einladung zugeschickt bekommen möchte, kann sich per E-Mail bei der FI melden (info@fi-nottuln.de).