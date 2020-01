Anlieger nicht warten lassen

„Zum wiederholten Mal“, so der Kommentar des Vorsitzenden Wolf Haase , hat der Ausschuss für Gemeindeentwicklung am Dienstagabend dem Plan für die Neupflanzung von Straßenbäumen im Pastorskamp Appelhülsen zugestimmt. „Ich danke den Anliegern, dass sie so lange ruhig gehalten haben“, sagte Haase.

Seitdem im Januar 2018 Sturm Friederike über den Pastorskamp hinweggefegt ist und als Folge die Verwaltung entschieden hat, alle Hainbuchen dort aus Sicherheitsgründen zu fällen, beschäftigt sich die Kommunalpolitik mit dem Thema. Im vergangenen Jahr haben Anlieger, beauftragtes Planungsbüro und Verwaltung einvernehmlich eine Planung für die Neugestaltung erarbeitet. Darüber sollte der Rat im Dezember endgültig abstimmen, doch die hohen Gesamtkosten von rund 230 000 Euro sorgten für Zweifel.

Am Dienstag im Ausschuss betonte Hartmut Rulle ( CDU ), dass das Straßenbild wieder vernünftig hergestellt werden müsse, doch lägen die immens hohen Kosten schwer im Magen. Der CDU sei wichtig, dass die Baumstümpfe ebenengleich entfernt, neue Bäume gepflanzt und Wegeflächen wieder hergestellt werden.

Manfred Gausebeck (SPD) wies darauf hin, dass die Informationen der Verwaltung gezeigt hätten, dass nicht Stumpfentfernung der Kostentreiber sei, sondern die Neuanpflanzung.

Nach Angaben der Verwaltung liegen die Kosten für die komplette Entfernung aller 111 Baumstümpfe bei knapp 37 000 Euro. Etwa 7600 Euro könne man sparen, wenn man die 62 Baumstümpfe im Grünstreifen nur ausfräse. 20 600 Euro könnte man sparen, würde man nur die 49 Baumstümpfe im Straßenraum entfernen und die anderen stehen lassen. Die Verwaltung blieb dabei, dass die komplette Entfernung aller Baumstümpfe fachlich die beste Lösung sei.

Martin Uphoff (Grüne) hielt das einfache Abschneiden der Stümpfe für ausreichend. Die veranschlagten Neuanpflanzungskosten von 11 000 Euro pro Baum seien sehr teuer, kritisierte er.

Helmut Walter (FDP) erklärte: „Mit dem Fällen der Bäume wurden Fakten geschaffen, die mir bis heute nicht gefallen.“ Man werde aber in den sauren Apfel beißen müssen und dürfe die Anlieger nicht länger warten lassen.

Darauf spielte auch Jan Van de Vyle (UBG) an, der die neuerliche Debatte als „Vollbremsung“ kritisierte.

Mit 15:4-Stimmen gab der Ausschuss grünes Licht für die Pastorskamp-Planung.