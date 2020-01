Die Schüler der Klasse 6d der Liebfrauenschule können zufrieden sein: Als Fünftklässler haben sie im vergangenen Jahr an der Kampagne „FahrRad!“ des Verkehrsclubs Deutschland ( VCD ) teilgenommen – und dies mit großem Erfolg. Im Zeitraum März bis August legten die 19 Schüler insgesamt 15 463,3 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und erzielten damit eine CO-Einsparung von 2194,86 Kilogramm, rechnete am Mittwoch der VCD-Regionalverband Münsterland vor. Stellvertretender Vorsitzender Wolfgang Wiemers und Geschäftsführer Georg Heinrichs waren in die Schule gekommen, um den 19 Schülern ihren Preis zu überreichen. Jeder bekam eine große blaue Tasse – passend für eine leckere heiße Schokolade.

Schulleiter Heinrich Willenborg und auch Lehrerin Margret Ardes, die zusammen mit Angela Saget die Klassenleitung innehat, zeigten sich stolz auf ihre Schüler. „Ihr habt damit etwas Gutes für den Klimaschutz getan“, betonte Willenborg und ermunterte die Schüler, auch in diesem Jahr verstärkt das Fahrrad zu nutzen.

An der seit 2006 stattfindenden VCD-Kampagne „FahrRad!“ beteiligten sich neben der Klasse der Liebfrauenschule auch fünf Klassen des Johanneums in Ostbevern. Mit seiner Aktion verfolgt der VCD das Ziel, Heranwachsende für das klimaverträgliche Radfahren zu sensibilisieren. Die Schulklassen aus Ostbevern und Nottuln radelten insgesamt 70 815 Kilometer, das entspricht einer CO-Einsparung von 9 914 Kilogramm, berichtete Georg Heinrichs.

Bundesweit nahmen mehr als 11 000 Jugendliche an der Kampagne teil. „Die Zehn- bis 18-Jährigen radelten 2,3 Millionen Kilometer, was umgerechnet einer knapp 56-fachen Umrundung der Erde entspricht. Damit ersparten die Jugendlichen dem Klima 314 Tonnen CO, die sonst durch eine Fahrt im sogenannten Elterntaxi entstanden wären“, erklärte Wolfgang Wiemers.

Damit die Kampagne gelingen kann, sind auch immer engagierte Lehrkräfte erforderlich. Klassenlehrerin Margret Ardes betont: „Mit der Teilnahme an „FahrRad!“ wollte ich meine Schüler dazu motivieren, ihre Mobilität selbst in die Hand zu nehmen, und ihnen aufzeigen, wie sie das Fahrrad problemlos in den Alltag integrieren können. Das Ergebnis sind aktive Jugendliche und ein langfristiger Imagegewinn für das umweltverträgliche Fahrrad. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass man mit dem Rad einen Beitrag für den Klimaschutz leistet.“