Platanen werden gefällt

Die zehn großen Platanen in der Stiftsstraße in Nottuln sollen gefällt werden, damit dort der dritte Bauabschnitt des Projektes „Barrierefreier Ortskern“ verwirklicht werden kann. Das hat am Dienstagabend der Ausschuss für Gemeindeentwicklung nach kontroverser Diskussion mit 12:6 Stimmen bei einer Enthaltung entschieden. Der Beschluss muss noch vom Gemeinderat bestätigt werden, das soll in der Sitzung am 18. Februar erfolgen. Nach den Erläuterungen der Verwaltung sollen die Bäume dann innerhalb der Fällzeiten, also bis Ende Februar entfernt werden, damit die Neugestaltung der Stiftsstraße in diesem Jahr durchgeführt werden kann.

Die kontroverse Diskussion wurde von einer ganzen Reihe von Bürgern verfolgt, die die Wortbeiträge, die sich für den Erhalt der Bäume aussprachen, mit Beifall begleiteten.

Kritik an der Baumfällung wie auch an der ganzen Planung kam von Grünen und UBG . Martin Uphoff (Grüne) wies darauf hin, dass die Platanen nicht so gefährdet seien, wie man das erwartet habe. Daher sollten die Bäume stehen gelassen und besser gepflegt werden, die Straßensanierung solle aufgeschoben werden.

Grünen-Sprecher Richard Dammann wies darauf hin, dass der Umbau des Stiftsbereiches in der Prioritätenliste weit hinten liege. Er bezeichnete die geplante Fällung als „Verstümmelung des Ortskerns“ und kritisierte die gesamte Umbauplanung: Man habe die Kritikpunkte der Grünen nicht aufgegriffen, wieder sei nur eine autoverkehrsgerechte Planung gemacht worden. Zudem seien die fünf geplanten Ersatzpflanzungen nicht ausreichend.

Auch Herbert van Stein (UBG) kritisierte: „Wir machen alles, um die Platanen wegzubekommen. Das ist aber nicht der Sinn. Die Platanen gehören zum Ortsbild dazu.“ Waldemar Bogus (UBG) betonte: „Der Straßenausbau muss sich nach den Bäumen richten. Nicht die Straße prägt Nottuln, sondern die Bäume.“

Auf der anderen Seite standen Ausschussmitglieder, die zwischen einer Bauch- und einer Kopfentscheidung abwogen. „Der Bauch sagt nein zur Fällung, der Kopf ja“, formulierte Helmut Walter (FDP).

Volker Ludwig ( SPD ) erklärte, dass laut Gutachten die Kronen der Bäume schon in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen gekappt werden müssen. Damit sei klar, dass der derzeitige schöne Anblick nicht lange andauern werde. Es müsse abgewogen werden zwischen der Bedeutung der barrierefreien Neugestaltung und der Erkenntnis, dass die Platanen in 10 bis 15 Jahren sowieso gefällt werden müssten und dass sie in ökologischer Hinsicht keine so große Bedeutung hätten. Vor diesem Hintergrund plädiere die SPD für die Durchführung der Maßnahme. Allerdings sei die geplante Ersatzanpflanzung von fünf Bäumen zu wenig. Notwendig sei es, an anderen Stellen im Gemeindegebiet weitere Bäume zu pflanzen.

„Die Platanen sind ein Traum“, stellte CDU-Ratsfrau Roswitha Roeing-Franke fest. Sie sehe aber auch die großen Schäden an Straße und Gehweg. Deshalb sei letztlich eine pragmatische Herangehensweise notwendig.

Von der Gemeindeverwaltung gab es in der Sitzung weitere Informationen. So handelt es sich bei den vorgesehenen Ersatzpflanzungen um etwa zehn Jahre alte Bäume mit sechs bis sieben Metern Höhe und einem Stammumfang von circa 30 Zentimetern. Wegen des starken Wurzelwachstums riet die Verwaltung davon ab, erneut Platanen zu pflanzen. Fachbereichsleiter Jonas Sonntag wies darauf hin, dass die Verwaltung auch die Folgekosten im Blick haben müsse, sollten die Platanen stehen bleiben. In wirtschaftlicher Hinsicht sei das bedenklich. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass die erhofften Fördermittel ausbleiben, wenn man bei diesem Projekt von der Barrierefreiheit abrücke.

In der Abwägung entschieden sich schließlich zwölf Ausschussmitglieder für die Umsetzung der Planung und damit für die Fällung der Bäume, sechs Ausschussmitglieder stimmten dagegen. Ein kurz zuvor gestellter Antrag der Grünen, wonach die Planung überarbeitet wird, die Platanen weitestgehend erhalten bleiben und eventuelle Ersatzpflanzungen mit Platanen vorgenommen werden, wurde mit 12:6 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Jetzt ist der Gemeinderat an der Reihe.