Die Pfadfinder vom Stamm St. Martin führten nun im Pfarrheim ihren traditionellen Elternnachmittag durch. Bei Kaffee und Kuchen schauten Eltern, Kinder und Leiter zusammen Fotos des letzten Jahres an.

Natürlich wurde auch über das Sommerzeltlager 2020 informiert, das diesmal nach Pijnacker in den Niederlanden gehen soll.

Der Bezirksvorsitzende Stephan Bertelsbeck nutzte die Gelegenheit, um über die Bezirksaktionen 2020 zu berichten. Unter anderem findet dieses Jahr über Fronleichnam mit dem gesamten Bezirk Coesfeld ein Zeltlager in Dülmen statt.

Nach schönen zwei Stunden startete dann die Stammesversammlung. Im Anschluss an die Berichte über das vergangene Jahr wurde die Jahresplanung 2020 verabschiedet und wurden eventuelle Anträge an den Trägerverein gesammelt. Auch in diesem Jahr standen Wahlen auf der Tagesordnung: Malte Schürkötter wurde als Stammesvorstand wiedergewählt ebenso wie Julia Neumann als Elternbeirat.

Der Stammesvorstand zeichnete in der Versammlung Markus Schürkötter, Matthias und Frauke Schiewerling und Daniel Hullermann für ihr besonderes Engagement aus.

Ein wichtiger Beschluss der Versammlung bezog sich auf das 40-jährige Bestehen der Nottulner Pfadfinderschaft, das im Jahr 2021 ansteht. Hierfür gründete sich nun eine Organisationsgruppe, denn natürlich soll der runde Geburtstag groß gefeiert werden.

Zum Abend hin tagte dann auch die Trägervereinsversammlung. Großes Thema hier war die Vereinshausvermietung. Mit Freude konnten die Pfadfinder feststellen, dass ihr selbst gebautes Vereinsheim am Vogelbusch auch anderen Jugendgruppen viel Spaß bereitet.