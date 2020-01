Eltern: „Wir scheitern an den Finanzen“

Die Liebfrauenschule Nottuln, einzige Sekundarschule in Trägerschaft des Bistums Münster, steht vor einer einschneidenden Veränderung: Die bislang vierzügige Schule wird mit Beginn des kommenden Schuljahres dreizügig. Darauf haben sich das Bistum Münster und die Gemeinde Nottuln bei den Verhandlungen über einen neuen Kooperationsvertrag verständigt. Der Gemeinderat muss dem Vertrag noch zustimmen.

Beigeordnete Doris Block verkündete das Verhandlungsergebnis am Mittwochabend im Sozialausschuss, nur wenige Tage vor dem am kommenden Dienstag (4. Februar) beginnenden Anmeldeverfahren an der Schule. Für die Politik kam die Information nicht überraschend, die Verwaltung hatte die Informationen schon längst an die Fraktionsvorsitzenden weitergegeben. An der Sitzung nahmen auch rund 35 Eltern der Schule teil, die durch eine Indiskretion kurz zuvor von der neuen Entwicklung erfahren hatten. Sie äußerten sich sehr kritisch zur Dreizügigkeit.

Beigeordnete Doris Block sprach in der Sitzung von einer seit Jahren guten Kooperation zwischen Gemeinde und Bistum. Im Rahmen der Verhandlungen über die Fortführung des Kooperationsvertrages hätten sich Gemeinde und Bistum darauf verständigt, dass die Liebfrauenschule mit drei Klassen je Jahrgang fortgeführt werden soll. Die vom Land nicht gedeckten Kosten für den Betrieb der Schule teilen sich Gemeinde und Bistum, ebenso die künftigen Investitionskosten.

Die Beigeordnete erinnerte an den Start der Sekundarschule 2012/2013. In den vergangenen Jahren habe man für den Ausbau zur Vierzügigkeit erhebliche Investitionen getätigt. Weitere umfangreiche Baumaßnahmen stehen an. Das sei bekannt, darüber habe man auf allen Ebenen Gespräche geführt. Letztlich habe man sich nun gemeinsam für die Dreizügigkeit entschieden. Bestehende vierzügige Jahrgänge seien von der neuen Regelung nicht betroffen. Doris Block: „Alle stehen hinter der Liebfrauenschule. Die Schule bleibt ein wichtiger Baustein der Gemeinde Nottuln.“

Kritik am Verhandlungsergebnis kam von Jutta Tiefenbach (UBG): „Ich finde das sehr, sehr schade.“ Die Schülerzahlen gäben eine Vierzügigkeit her, mit einer Vierzügigkeit sei auch das pädagogische Konzept besser umsetzbar. „Wir müssen nun damit rechnen, dass Nottulner Kinder abgewiesen werden“, betonte Tiefenbach. Das könne unter Umständen eine ganze Klasse sein, meinte sie angesichts von Prognosen von über 90 Kindern pro Schuljahr. „Ich befürchte, das wird ein Eigentor für die Gemeinde werden“, sagte sie unter dem Beifall der Eltern.

Holger Zbick (SPD) erinnerte an den von der Politik aufgestellten Anforderungskatalog für die Vertragsgespräche. Ziel sei es gewesen, alle Nottulner Kinder vor Ort beschulen zu können. Ob das nun erzielte Ergebnis dem Rechnung trage, sehe er kritisch. Bedauerlich sei, dass es offensichtlich nicht möglich war, die formulierten Anforderungen mit dem Vertragspartner umzusetzen.

Schulleiter Heinrich Willenborg nannte die Sorgen verständlich, gab aber auch zu bedenken, dass die Schule vor acht Jahren mit der Umwandlung zur Sekundarschule einen mutigen Schritt getan habe. Heute habe man ein erfolgreiches pädagogisches Konzept. Über 50 Prozent der Schulabgänger erlangten die Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk, Inklusion sei angenommen, die Klasseneingangsstärke habe man halten können. Das Konzept sei so solide, dass man damit auch in der Dreizügigkeit weiterarbeiten werde. Angesichts der weiteren notwendigen Investitionen brauche die Schule Planungssicherheit. Willenborg warb deshalb bei der Politik um ein klares Signal, diesen Weg weiter zusammen mit dem Bistum zu gehen.

„Wir stehen als Politik hinter ihnen“, versicherte Arndt Rutenbeck (CDU). Aber: „Wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden.“ Die Politik müsse sich die Frage stellen, ob man bereit sei, nachzusteuern und mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und inwieweit sei das Bistum bereit, neu zu verhandeln, wolle Rutenbeck wissen.

Darauf gab es von Doris Block eine klare Antwort: „Wir diskutieren seit zwei Jahren darüber. Was jetzt auf dem Tisch liegt, ist ausverhandelt. Das ist mit allen Fraktionsvorsitzenden besprochen.“ Und: „Es war uns doch bewusst, dass es unbequem werden wird.“

Viele kritische Nachfragen gab es von den anwesenden Eltern. Da wurden Zweifel geäußert, ob bei einer Dreizügigkeit noch ein differenziertes Angebot für die Schüler möglich ist. Da wurden besorgte Fragen gestellt, ob wirklich alle Nottulner Schüler einen Platz bekommen, ob auch künftig Nottulner Kinder vom Gymnasium an die Sekundarschule wechseln können. Und da wurde von Elternseite auch klipp und klar festgestellt: „Wir scheitern an den Finanzen.“

Da die Liebfrauenschule an ihrem bewährten Konzept festhalten will, bedeutet das auch künftig eine Klassenstärke von 25 Kindern. Für das neue fünfte Schuljahr werden bei drei Klassen also 75 Kinder aufgenommen, erläuterte Schulleiter Willenborg. Geregelt sei beim Anmeldeverfahren zur Jahrgangsstufe fünf, dass zunächst die Kinder aufgenommen werden, für die die Liebfrauenschule die nächstgelegene Schule ist.

Zudem halte die Schule einen Platz pro Klasse als Reserve für besondere Fälle bereit. Bei 26 Kindern pro Klasse sei aber definitiv Schluss. Willenborg sprach von einem „sehr engen Spielraum“ für den Fall, dass Schüler vom Gymnasium zur Sekundarschule wechseln wollen. Sei die maximale Klassenstärke erreicht, werde man diese Kinder nicht aufnehmen.

Für viele Eltern blieb die Diskussion unbefriedigend. Das lag auch daran, dass aufgrund der Vertraulichkeit der Vertragsverhandlungen keinerlei Informationen zu Details und zu den im Raum stehenden Summen in öffentlicher Sitzung gegeben wurden. Immerhin wollte sich der Ausschuss im nicht öffentlichen Teil noch einmal mit dem Thema befassen. Jutta Tiefenbach: „Ich habe heute viele Gründe gehört, die für eine Nachverhandlung sprechen.“