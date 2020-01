Gute Arbeit gilt es fortzusetzen

Abschiede bedeuten häufig, mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu gehen. So wird sich auch Dr. Volker Günnewig gefühlt haben, als er ein letztes Mal als Chefarzt vor der versammelten Geriatrieabteilung in der Nottulner Christophorus-Klinik stand. Weniger tränenreich, dafür aber humorvoll verlief seine offizielle Verabschiedung am Mittwochnachmittag in der Alten Amtmannei.

Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Trägergesellschaft, unterstrich die hoch geschätzte Wirkung nach innen und außen, die Günnewig als Chefarzt ausgestrahlt hat. Dessen Entscheidung, in den Ruhestand zu gehen, sei sehr bedauerlich, aber zu akzeptieren. „Die Nachfolge ist gut geregelt“, war sich Lönnies sicher. Und er gab Günnewig hoffnungsvoll gleich ein Angebot mit auf den Weg: „An den Kliniken gibt es Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.“

Der scheidende Chefarzt unterstrich in seiner Ansprache, wie wichtig die Zufriedenheit der Mitarbeiter, das Arbeitsklima und die Stimmung sei. Er freute sich, dass sich sein Lebensweg von „Beruf ohne Familie“ über „Beruf und Familie“ zu „Familie ohne Beruf“ gewandelt hat. Dr. José-Manuel Borde-Ondarra – Günnewigs „Seniorpartner“, wie dieser ihn immer gerne nannte – bedauerte es, seine „zweite berufliche Hälfte“ zu verlieren: „Wir galten als altes Ehepaar und sind eigentlich total unterschiedlich. Daher haben wir uns super ergänzt und nie gestritten.“ Nur ein einziges Mal waren sich die zwei uneins: Sie hatten sich immer vorgenommen, zusammen in den Ruhestand zu gehen.

Abschiede bedeuten auch, dass Zeit für Neues gekommen ist. Es handelte sich um eine doppelte Veranstaltung, die zum Konzept der Abteilung passt. Denn die Doppelspitze wird es auch zukünftig geben, mindestens noch drei Jahre, drei Monate und drei Tage, wie Borde-Ondarra augenzwinkernd unterstrich: „Laut meinem Rentenbescheid kann ich dann in den Ruhestand gehen.“ An seiner Seite steht seit Jahresbeginn Dr. Michael Gösling . „Der Staffelstab wird im Hause nahtlos weitergegeben“, sagte Klaus Pfitzenreuter, stellvertretender Aufsichtsratvorsitzender der Trägergesellschaft. Vorschusslorbeeren erhielt Gösling auch von seinem Amtskollegen Borde-Ondarra: „Er ist kein Unbekannter, sondern hat Großprojekte der Geriatrie umgesetzt. Wir werden die Abteilung weiterentwickeln.“

Der 57-Jährige begann seinen medizinischen Werdegang nach dem Studium 1991 im ehemaligen St.-Gerburgis-Hospital. Zwei Jahre später wurde er Assistenzarzt, 1997 Facharzt für Innere Medizin und 1999 Oberarzt. 2016 übernahm er dabei eine leitende Funktion. „Nottuln ist meine medizinische Heimat. Ich komme wieder nach Hause und arbeite in einem hervorragenden Team, mit dem es großen Spaß macht“, lobte der neue Chefarzt einen guten Monat nach Amtsantritt.

Als seine Aufgabe sieht er es an, zusammen mit Borde-Ondarra und den Mitarbeitern sowie den niedergelassenen Kollegen und den ambulanten Pflegediensten die künftigen Herausforderungen zu meistern. Dazu zählt er besonders den aufgrund des demografischen Wandels zu erwartenden Anstieg der Patientenzahlen und Gesetzesänderungen: „Die Auswirkungen davon sind uns noch nicht so klar.“