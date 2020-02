Nottuln -

Autofahrer, die in der kommenden Woche vom 3. bis 7. Februar nachts die Autobahn 43 nutzen wollen, müssen sich im Raum Nottuln in Fahrtrichtung Münster auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Da gab am Freitag (31. Januar) der Landesbetrieb Straßen.NRW bekannt.