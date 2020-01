Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten

Grund für die nächtlichen Verkehrsbehinderungen sind Reparaturarbeiten der Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm im Bereich der Anschlussstelle Nottuln. Ab Montagnacht (3./4. Februar) sowie für vier weitere Nächte steht jeweils in der Zeit von 19 bis 6 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Nottuln in Fahrtrichtung Münster dem Verkehr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Auch wird in der Anschlussstelle selbst die Auffahrt in Richtung Münster gesperrt. Eine Umleitung über die Anschlussstelle Senden wird einrichtet.

Straßen.NRW muss in der rechten Spur Fahrbahnschäden beseitigen und investiert dafür rund 120 000 Euro aus Bundesmitteln.