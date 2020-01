Unter der Leitung von Johannes Sandberger treffen sich seit Freitagnachmittag die Teilnehmer des „Projekt-Orchesters kompakt“ in der Alten Amtmannei. Schon vor Weihnachten bekamen die Teilnehmenden die Noten, um vorab zu üben. Jetzt geht es in die heiße Phase: Die Musikstücke werden an diesem Wochenende über gemeinsam geprobt und musiziert. Zum Charakter des Projekts gehören aber auch der traditionelle Kaminabend mit Spielen sowie das gemeinsame Mittagessen am Samstag mit anschließendem Spaziergang. „So ist es möglich, dass sich in relativ kurzer Zeit in einem intensiven Miteinander ein besonderer Klangkörper formt“, betont Johannes Sandberger.

Die kompakte Form des Projekt-Orchesters ermöglicht es auch ehemaligen Musikschülern, die mittlerweile studieren oder bereits im Berufsleben stehen, an dem Projekt teilzunehmen. Das Orchester setzt sich so aus Spielern verschiedener Generationen zusammen.

Auf dem Programm stehen wie immer Werke ganz unterschiedlicher Stile: Von Barock (Georg-Friedrich Händel) über Romantik (Peter Tschaikowsky und Gabriel Fauré) geht es zu Irish Folk und Pop (David Bowie). Filmmusik wie „Star Wars“ und „Fluch der Karibik“ rundet das Programm ab.

Das Projekt-Orchester wird von der Gemeinde Nottuln finanziell gefördert. Das traditionelle Abschlusskonzert zum Projekt findet am morgigen Sonntag (2. Februar) um 11.30 Uhr in der Alten Amtmannei Nottuln statt. Geigen- und Klavierlehrer Johannes Sandberger lädt hierzu nicht nur die kulturell interessierte Öffentlichkeit ein, sondern besonders auch all diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Musikinstrument wie die Violine zu erlernen.