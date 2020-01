Seit 1985 hat sie an der Liebfrauenschule Nottuln unterrichtet, vier Schulleiter, zwei Schulformen und zigtausend Schüler in dieser Zeit erlebt. Am Freitagvormittag ist Lehrerin Sabine Stollmann-Zabel von Kollegen, Eltern und Schülern ganz herzlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden.

„Ich freue mich, aber ich weiß auch, was ich hier lasse“, sagte die beliebte Sportlehrerin. Jetzt im neuen Lebensabschnitt wird sie mehr Zeit für ihre Hobbys haben, die zuvor manches Mal zu kurz kamen.

„Sie hatte einen super menschlichen Draht zu den Schülern“, lobte Schulleiter Heinrich Willenborg bei der Verabschiedung. Sabine Stollmann-Zabel war es wichtig zu erwähnen, dass sie an der Liebfrauenschule immer ganz tolle Kollegen gehabt habe. Diese hätten sie auch bei ihrem zweiten Standbein gut unterstützt.

Neben dem Sportunterricht übernahm Sabine Stollmann-Zabel die Aufgabe einer Beratungslehrerin. In dieser Funktion arbeitete sie unter anderem als Konflikttrainerin und bildete Schülerinnen und Schüler zu Streitschlichtern aus. Dankbar blickte sie zurück, dass sie das, was sie gut kann, ausbauen durfte. Und die Lehrerin freute sich, dass nach ihrem Abschied dieser Teil von der Schulsozialarbeiterin fortgeführt wird.

Nicht nur Stollmann-Zabel fiel der Abschied schwer. Bei der kleinen Feierstunde, bei der es viele Geschenke, Blumen und gute Wünsche gab, floss so manche Träne.