Der Bedarf wächst weiter

Fast vier Jahre ist es her, da wurden auf der Gemeindewiese an der Dülmener Straße die Containermodule für den neuen DRK-Kindergarten „Weltentdecker“ aufgebaut. Was einst nur als kurzzeitiges Provisorium gedacht war, nimmt immer mehr den Charakter einer Dauerlösung an. Auch nach Fertigstellung des neuen Drei-Gruppen-Kindergartens am Elisabeth-Schwarzhaupt-Weg wird der Zwei-Gruppen-Standort auf der Gemeindewiese benötigt. Und die Kinder fühlen sich hier pudelwohl.

Nun wird dieser Standort sogar ausgebaut. Weil im Ortsteil Nottuln der Bedarf an Kita-Plätzen weiter steigt, möchte die Verwaltung die voraussichtlich ab Sommer nicht mehr benötigten Kita-Module vom Kücklingsweg in Appelhülsen nach Nottuln zur Gemeindewiese versetzen. Mit dem neuen Provisorium soll die Zeit überbrückt werden, bis im Wohngebiet Nottuln-Nord der neue Fünf-gruppen-Kindergarten realisiert ist. Für diesen Kindergarten läuft gerade das Investorenauswahlverfahren.

Regelmäßig am Jahresanfang – nach Abschluss des Anmeldeverfahrens in den Kindergärten und dem Abgleich der Zahlen – beschäftigt sich der Sozialausschuss der Gemeinde mit der Kindergartenbedarfsplanung. Und seit Jahren informiert die Gemeindeverwaltung darüber, dass die Prognosen des zuständigen Kreisjugendamtes von der Realität übertroffen werden. Das war auch in dieser Woche so, als die Gemeindeverwaltung über den aktuellen Stand informierte.

Nottuln:Nach den aktuellen Zahlen fehlen mindestens zwei Kita-Gruppen. Dieser Bedarf soll mit den zusätzlichen Modulen auf der Gemeindewiese erfüllt werden. Absehbar ist, dass auch nach Fertigstellung des Kindergartens in Nottuln-Nord die Zahl der Kita-Plätze im Ortsteil nicht ausreichen wird. Nach der Prognose sind zwei weitere Gruppen erforderlich, weshalb die Gemeindewiese bis auf Weiteres als Kita-Standort genutzt werden soll.

InAppelhülsenzeichnet sich ein ausreichendes Angebot an Kita-Plätzen ab. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung ist davon auszugehen, dass der Kita-Neubau an der Lindenstraße planmäßig zum neuen Kindergartenjahr im Sommer zur Verfügung stehen wird. Daher können die Provisorien am Kücklingsweg und auf dem Schulhof der Marienschule aufgegeben werden. Bekanntlich wird das Gebäude auf dem Schulhof der Offenen Ganztagsschule zur Verfügung gestellt. Die Module am Kücklingsweg sollen nach Nottuln versetzt werden. Knapp 42 000 Euro hat die Gemeinde für die Rückgestaltung der Fläche eingeplant, damit der SV Arminia das Gelände wieder nutzen kann.

Darup:Mit der ordnungsgemäßen Inbetriebnahme der neuen Waldgruppe des Daruper St.-Marien-Kindergartens und den zusätzlichen (Mit)Nutzungsmöglichkeiten des neuen Multifunktionsraums im Alten Hof Schoppmann sind die Voraussetzungen für einen Sechs-Gruppen-Betrieb geschaffen. Alle Kinder wären demnach versorgt.

Schapdetten:Handlungsbedarf besteht weiter für Schapdetten. Trotz des neu geschaffenen Anbaus im St.-Bonifatius-Kindergarten (Mehrzweckraum, der bereits als Gruppenraum genutzt) kann der Bedarf aktuell nur durch Überbelegungen erfüllt werden. Weil die Ausnahmegenehmigung dafür nur noch ein Jahr läuft, besteht der Bedarf für mindestens einen weiteren Gruppenraum (plus Nebenraum).

Der Ausbau des Kita-Platzangebotes bleibt also eine enorme Daueraufgabe für das Kreisjugendamt und die Gemeinde. Im Sozialausschuss sprach die Politik der Beigeordneten Doris Block, dem Fachbereichsleiter Benedikt Gellenbeck und dem in der Verwaltung mit dem Thema beschäftigten Mitarbeitern einen großen Dank aus, dass immer wieder Lösungen gefunden werden.

Das wachsende Kita-Engagement der Gemeinde macht sich auch in finanzieller Hinsicht bemerkbar. In diesem Jahr wird die Gemeinde laut Haushaltsplanentwurf 977 000 Euro Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten zahlen. Vor zehn Jahren waren es „nur“ 352 000 Euro.

Hinzu kommen weitere Kosten wie die rund 164 000 Euro, die für die Versetzung der Module vom Kücklingsweg zur Gemeindewiese eingeplant sind. Hinzu kommen noch Mietkosten für die Module in fünfstelliger Höhe. Auf Vorschlag der CDU wird die Gemeinde prüfen, ob der Kauf von Kita-Modulen wirtschaftlicher ist als deren Anmietung.