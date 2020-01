Handyrechnungen sorgfältig prüfen

Die Verbraucherzentrale Dülmen berichtet von zunehmenden Beschwerden über sogenannte Drittanbieterforderungen auf Handyrechnungen. In einem Fall habe ein Ehepaar aus Nottuln Forderungen von insgesamt fünf verschiedenen Firmen aus Österreich, Malta, den USA und Spanien auf der Mobilfunkabrechnung entdeckt, berichten die Verbraucherschützer. Neben der monatlichen Grundgebühr des Mobilfunkanbieters wurden ihnen von den unbekannten Firmen weit über 100 Euro in Rechnung gestellt. Die Nottulner sind überzeugt, zu keinem Zeitpunkt irgendetwas mit dem Smartphone bestellt zu haben. Sie können sich überhaupt nicht erklären, warum und wofür ihr Anbieter die Forderungen fremder Anbieter eintreibt.

Eine Erklärung für das, was passiert sein könnte, hat Uli Mensing von der Dülmener Verbraucherzentrale. Oft würden Kunden zum Beispiel durch ein unbedachtes oder versehentliches Antippen eines Werbebanners Abo-Verträge untergeschoben. Anschließend werden ihnen dann solange nicht gekündigt wird, Woche für Woche bis zu 9,99 Euro in Rechnung gestellt. Ein rechtlich wirksamer Vertrag komme auf diese Weise selbstverständlich nicht zustande, so Uli Mensing. Ein Vertrag werde erst dann wirksam, wenn man sich per Button ausdrücklich zur Zahlung verpflichtet: Dieser müsse gut lesbar mit den Wörtern „zahlungspflichtig bestellen“ oder zum Beispiel „Kaufen“ beschriftet sein.

Dennoch ist es für Kunden schwer, sich gegen unberechtigte Forderungen zu wehren. Im Fall des Nottulner Ehepaares lehnte der Mobilfunkanbieter Einwendungen des Kunden ab. Auch auf Schreiben der Verbraucherzentrale reagierte er zunächst gar nicht. Statt dessen sperrte der Anbieter den Handyanschluss und drohte dem Kunden bei Nichtzahlung der Drittanbieterkosten mit der Einschaltung eines Inkassounternehmens. Erst nach mehrfachen Schreiben der Verbraucherzentrale, zuletzt an die Geschäftsführung, und der Androhung weiterer Schritte, verzichtete das Unternehmen auf seine Forderung.

Ab dem heutigen 1. Februar sollen neue Regeln mehr Schutz vor ungewollten Abos schaffen, betont die Verbraucherzentrale. Künftig dürfen Kosten für Abos und Serviceleistungen von Drittfirmen nur noch abgerechnet werden, wenn der Kunde zuvor auf eine von seiner Mobilfunkfirma bereitgestellten Seite umgeleitet und über den Vorgang informiert wurde, oder wenn sich ihr Mobilfunkanbieter verpflichtet, stattdessen mehrere Verbraucherschutzmaßnahmen in einem Kombinationsmodell – unter anderem auch eine Geld-zurück-Garantie – umzusetzen.

Die Dülmener Verbraucherzentrale rät dennoch dazu, weiterhin Handyrechnungen genau zu prüfen. Sollten hier nicht nachvollziehbare Forderungen auftauchen, sei die Verbraucherzentrale die richtige Anlaufstelle. Damit es gar nicht erst soweit kommt, empfiehlt Berater Uli Mensing die vorsorgliche Einrichtung einer Drittanbietersperre. Diese könne jeder bei seinem Mobilfunkunternehmen kostenlos beauftragen.