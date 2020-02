Gute Nachricht für die Bus- und Bahnfahrer: Zum 5. Februar (Mittwoch) ändern die Gemeinde Nottuln und die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) die Abfahrtszeiten der Buslinie C 85 am Bahnhof in Appelhülsen von Minute 43 auf die Minute 47. Damit haben die Fahrgäste, die mit dem Zug aus Richtung Essen kommen, einen längeren Puffer, um vom Zug auf den Bus umzusteigen, erläutert die RVM.

Aufgrund dieser Anpassung wird die Abfahrtszeit in der Gegenrichtung um eine Minute nach hinten gelegt.

Den aktuellen Fahrplan können Kunden unter www.rvm-online.de abrufen. Informationen zum Fahrplanangebot der RVM gibt es im Internet unter www.rvm-online.de oder in der BuBiM-App. Die App steht zum kostenlosen Download im App Store und im Google Play Store zur Verfügung.