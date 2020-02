Das Evangelische Familienzentrum Marien-Kita hat sich Ende Januar zwei intensive Wochen mit der Arche Noah beschäftigt. Im Rahmen der Bibelwochen konnten die Kinder der Einrichtung sich mit allen Facetten der bekannten biblischen Geschichte auseinandersetzen.

Drei Mal in der Woche trafen sich die Mädchen und Jungen zu einer kurzen Andacht, um zu hören und zu verfolgen, wie Noah den Auftrag zum Bau der Arche bekam und welche Schwierigkeiten es dabei gab, ehe er schließlich mit seiner Familie und den Tieren wohlbehalten wieder an Land gehen konnte.

In der Eingangshalle lud das Spielpodest die großen und kleinen Kitakinder ein, in das Spiel einzutauchen und mit auf Reisen zu gehen.

Die gesamte Projektzeit über hatten die Mädchen und Jungen die Gelegenheit, an verschiedenen Experimenten, Aktionen und Aktivitäten teilzunehmen.

So sind in allen Altersgruppen – ein bis zwei Jahre, zwei bis sechs Jahre und drei bis sechs Jahre – Bilder gemalt, Tiere modelliert worden und verschiedene andere Werke entstanden, berichtet die Marien-Kita in einer Pressemitteilung. Neue Lieder und Aktionen machten schließlich die Geschichte Noahs mit allen Sinnen erlebbar.

Um allen Eltern, Großeltern und Freunden der Kita zu zeigen, was in diesen zwei Wochen passiert ist, sind alle (auch zukünftige Kitafamilien) am kommenden Donnerstag (13. Februar) und am 14. Februar (Freitag) eingeladen, sich die Ergebnisse in einer kitaeigenen Ausstellung anzuschauen. Die Ausstellung ist Donnerstagmorgen in der Zeit von 7.15 bis 8.45 Uhr und nachmittags von 13.45 bis 16 Uhr sowie am Freitagmorgen von 7.15 bis 8.45 Uhr und nachmittags von 13.45 bis 14.30 Uhr geöffnet. Die Marien-Kita freut sich auf zahlreiche Besucher, heißt es abschließend.