„Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Problemen derzeit - eine neue Entspannungspolitik zwischen Russland und dem Westen ist möglich!“ Davon zeigte sich Martin Hoffmann , Geschäftsführer des Deutsch-Russischen Forums, überzeugt. Die Voraussetzungen dazu seien nicht einfach. Die Geschichte der Entspannungspolitik unter Brandt und Bahr zeige, wie es gehen könne. Rund 50 Interessierte waren der Einladung von VHS Coesfeld und Friedensinitiative Nottuln zur Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Lust auf Zukunft!“ gefolgt, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Hoffmann skizzierte zunächst die engen Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Aus eigener Erfahrung beschrieb er, wie sehr die russischen Menschen Deutschland und den Deutschen zugewandt seien – trotz einer zum Teil leidvollen gemeinsamen Vergangenheit. Und auch in Deutschland sei das Interesse an Russland sehr hoch. Das zeigten auch die rund 100 Städtepartnerschaften zwischen deutschen und russischen Kommunen.

Und trotz dieser großen Nähe seien die Sichtweisen aufeinander oft diametral entgegengesetzt. Soll ein neuer Entspannungsprozess gelingen, müsse dies berücksichtigt werden. Hoffmann: „Die Rahmenbedingungen für die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland sind zurzeit schwierig wie selten zuvor.“

Die politischen Interessen (Krim, Ukraine, Naher und Mittlerer Osten, Nato) würden sehr unterschiedlich interpretiert. Erschwerend hinzu käme ein grundlegender Vertrauensverlust und ge­genseitige Unterstellungen. Die Weltbilder beider Länder seien sehr geschlossen, logisch aufgebaut und argumentativ. Hoffmann: „Beide Seiten fühlen sich absolut im Recht!“

Martin Hoffmann, Geschäftsführer des Deutsch-Russischen Forums. „Brandt und Bahr haben es verstanden, die unterschiedlichen Narrative zu isolieren und auszuklammern und über Verhandlungen sich anzunähern und neue gemeinsame Ziele zu entwickeln“, blickte der Referent in die Zeiten des Kalten Krieges zurück. Gegenseitige Vorhaltungen und eine Einteilung in gut und böse helfen nicht weiter, so Hoffmann, der sich als Wandler zwischen zwei Welten sieht.

Für eine solche neue Ostpolitik gelte es, starke Partner zu finden. Frankreich, Österreich und auch Italien wären ansprechbar. Aber natürlich müssten auch die osteuropäischen Länder mitgenommen werden.

„Russland hat nach wie vor ein großes Interesse an einem gemeinsamen Europa!“ Davon zeigte sich der Geschäftsführer des Deutsch-Russischen Forums überzeugt. „Dabei müssen wir lernen, dass Europa eine Einheit in Vielfalt bilden muss.“

Eine anregende Diskussion schloss sich den Ausführungen an, eine Diskussion, die zeigte, dass es noch viel zu bereden gibt. Aber auch eine mögliche Vision wurde deutlich: eine gemeinsame Wirtschaftszone von Lissabon bis Wladiwostok und eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur auch mit Russland.