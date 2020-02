Osterferien sind eine Zielmarke

Während in der Steverschule gebüffelt wird, wird draußen gebuddelt. Eine ganze Reihe von Maßnahmen werden zurzeit auf dem Außengelände der Förderschule am Niederstockumer Weg erledigt. Und auch im Gebäude selber sind noch ein paar Arbeiten im Gange. Das Ziel, das sich der Kreis Coesfeld als Schulträger für beide Bereiche, außen wie innen, gesetzt hat, ist, nach den Osterferien alle wesentlichen Maßnahmen abgeschlossen zu haben. Restarbeiten werden dann bis zu den Sommerferien erledigt.

Im Haus ist inzwischen der Fahrstuhl installiert, sodass das Obergeschoss jetzt barrierefrei zu erreichen ist. Auch die Elektroarbeiten, die noch ausstanden, sind inzwischen erfolgt, wie Christoph Hüsing , Pressesprecher beim Kreis, auf Nachfrage berichtete. In den nächsten Wochen werden noch die Türen zu den Klassenräumen ausgewechselt. „Wir hoffen, dass das spätestens mit den Osterferien erledigt ist“, so Hüsing.

Der ehemalige Toilettentrakt der Geschwister-Scholl-Schule wird für die Steverschule zum Werkraum umfunktioniert. Hier sei man auch schon weit fortgeschritten. In dieser Woche stand der Einbau der Böden auf dem Programm, die Elektroinstallation soll in der kommenden Woche folgen. „Mit etwas Glück schaffen wir auch das bis zu den Osterferien“, so Hüsing.

Und dann ist da noch der Außenbereich. Auch für Passanten gut sichtbar, ist hier eine Menge los. Mit der Inbetriebnahme ist der Schulhof vor der Schule am Niederstockumer Weg fertig gewesen, berichtet Josef Wolber vom Gebäudemanagement. „Jetzt arbeiten wir am südlichen Schulhof hinter der Schule.“ Der sei für die jüngeren Schülerinnen und Schüler gedacht, um diesen einen eigenen geschützten Bereich zu geben. Dort sollen unter anderem ein Ballspielfeld und Spielgeräte eingerichtet werden, ein Kletterturm ist schon aufgebaut. „Außerdem erneuern wir im Zuge dieser Maßnahme auch den Eingangsbereich für die Lehrer“, erklärt Josef Wolber. Ziel auch hier: Um Ostern herum sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Dann allerdings sei noch nicht Schluss, so Wolber. Der Bereich vor dem Lehrerzimmer ist das Letzte, was angepackt wird. Hier ist ein kleiner Garten geplant, außerdem zwei Garagen, in denen Material verstaut werden kann. Ziel des Kreises ist es, bis zu den Sommerferien fertig zu werden.