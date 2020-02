Der Chorus Cantemus – Kammerchor Appelhülsen, im Jahr 1990 in der damaligen örtlichen katholischen Pfarrgemeinde als Kinder- und Jugendchor Appelhülsen gegründet, ist seit nun mittlerweile 30 Jahren in Sachen anspruchsvoller, vor allem romantischer und zeitgenössischer Chormusik im Westmünsterland und über dessen Grenzen hinaus unterwegs.

Um sein 30-jähriges Bestehen gebührend zu feiern, lädt das Ensemble zu einem Jubiläumskonzert am 1. März (Sonntag) um 16 Uhr in die St.-Martinus-Kirche in Nottuln ein. Unter der Leitung von Kantor Thomas Drees , dem seinerzeitigen Gründer und durchgängigen künstlerischen Leiter des Chorus Cantemus, kommen als aktuelles und neu einstudiertes Werk die „Mass of the Children“ des zeitgenössischen Komponisten John Rutter, darüber hinaus Werke aus der Vergangenheit des Ensembles von Felix Mendelssohn Bartholdy, Georg Friedrich Händel und anderen zur Aufführung, heißt es in einer Pressemitteilung des Chors.

Um sich auf das Jubiläumskonzert angemessen vorzubereiten, traf sich der Chorus Cantemus – neben seinen wöchentlichen Proben – jetzt zu einem Probenwochenende auf dem Wasserschloss Oberwerries in Hamm. Dort feilte der Chor in unterschiedlichen Probenformaten – Proben des Gesamtensembles wechselten ab mit Intensivproben von Einzelstimmen – an unterschiedlichen Details der einzustudierenden Werke, um sich auf diesem Wege die Grundlagen für eine stimmige und ausdrucksstarke Gesamtinterpretation zu erarbeiten.

Neben dem Chorus Cantemus wirken beim Jubiläumskonzert die Sopranistin Maike Delcour, der Tenor Goetz Phillip Körner, der Klarinettist Thomas Witulski, die Pianistin Hildegard Hagemann und das Kourion-Orchester Münster mit. Zudem wird der Chor unterstützt von zahlreichen ehemaligen Sängerinnen und Sängern, die zu diesem Anlass wieder in die Probenarbeit eingestiegen sind.

Der Eintritt ist für Schülerinnen und Schüler sowie für Studierende frei, für Erwachsene beträgt er 15 Euro (im Vorverkauf 12 Euro bei Chormitgliedern und über die Homepage www.chorus-cantemus.de).