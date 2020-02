Unterhaltung für Feinschmecker

„Aber bitte mit Sahne“ – ganz im Sinne dieses alten Gassenhauers von Udo Jürgens – hatten die kfd-Frauen für ihre Gäste duftenden Kaffee, süßen Kuchen und herzhafte Schnittchen auf die Tische gestellt und boten als Sahnehäubchen dazu Gesang, Tanz und jede Menge Sketche. Beim Blick ins Pu­blikum fiel auf, dass sich der traditionelle Nachmittag auch schon in der Männerwelt herumgesprochen zu haben scheint, denn es war so mancher Gatte zu finden, der sich ebenfalls gut amüsierte.

Bunter Nachmittag der kfd Nottuln 1/21 kfd Nottuln bunter Nachmittag 2020 Sketche Foto: Iris Bergmann

Im September hatten die Frauen mit den Proben begonnen und dabei schon jede Menge Spaß gehabt. Ein ganz besonderes Händchen bewiesen sie – wieder einmal – bei den Kostümen und Requisiten. „Die werden mit viel Liebe zum Detail zusammengestellt und ausgesucht“, wusste Brigitte Schonlau-Brinkmann. Und in diesem Jahr waren es nicht nur die Requisiten, die beeindruckten. Die Theaterfrauen hatten sich für einen Sketch Verstärkung geholt: Die Kinder des Nottulner Bauernehepaares Hannes und Ziska wurden gespielt von den Enkelkindern der Darstellerinnen. Der Nachwuchs zeigte echte Spielfreude und vollen Einsatz.

Die „Großen“ standen dem in nichts nach. Egal, ob beim Fasching die Ehefrau ungewollt fremdgeht, weil der Ehemann sein Kostüm verliehen hat oder „Der Versicherungsvertreter“ immer nur das Töchterchen statt der Eltern ans Telefon bekam – das Publikum lauschte gespannt, um am Ende in herzhaftes Lachen auszubrechen. Erst recht, als in der „frühsportlichen Kochsendung“ ein gar knuspriges Täubchen zubereitet wurde oder beim Theaterbesuch die Ehefrauen nicht nur ihre Mäntel, sondern auch ihre Ehemänner an der Garderobe abgaben.

Mehr jedoch wird an dieser Stelle nicht verraten, denn sowohl für Samstag (8. Februar) als auch für Sonntag (9. Februar) sind um 14.30 Uhr noch einige wenige Plätze zu haben. Vielleicht bekommen ja die eine oder der andere noch Appetit...