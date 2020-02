„Gutes Essen hält auch bei Schülern Leib und Seele zusammen!“, davon sind Schulleiter Holger Siegler und seine Stellvertreterin Jutta Glanemann überzeugt.

Mit dem neuen Kalenderjahr ist es gelungen, die Mittagsverpflegung für die Schüler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums, aber auch für das Kollegium neu aufzustellen, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. „Wir haben mit dem Gastro-Service Remuß aus Bösensell einen Caterer gefunden, der auf die Verpflegung in Bildungseinrichtungen spezialisiert ist“, so Holger Siegler. Nun hat die Schulgemeinde die Möglichkeit, direkt bei der Firma Remuß zu bestellen und in der Mittagspause zwischen mindestens zwei ausgewogenen Gerichten zu wählen.

„Das Essen schmeckt voll gut!“, so die authentische Meinung der Schüler sowie auch der Lehrer.

Das Mittagessen der Firma Remuß rundet nun das Übermittagsangebot am Rupert-Neudeck-Gymnasium ab. Ab 13.10 Uhr können sich die Schüler in der Mensa aufhalten und verpflegen, informiert die Schule. Außerdem stehen Brettspiele, Airhockey- und Kickertische bereit – für die jüngeren Schüler steht die Sporthalle für die „bewegte Mittagspause“ zu Verfügung. Ab 14 Uhr geht es dann für die älteren Schüler gegebenenfalls wieder in den Unterricht und für die jüngeren in die pädagogische Übermittagbetreuung unter der fachkundigen Leitung von Ulla Hülsbusch und Monika Schumacher-Burke.