„Leute wie ich müssen zuhören“, zeigte sich CDU-Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann am Dienstagabend in der Alten Amtmannei überzeugt. Politik sei darauf angewiesen, Wissen zu transportieren, deshalb sei der Dialog unheimlich wichtig. Die Veranstaltungsreihe der CDU Nottuln „Auf ein Bier mit …“ bot ihm dazu mit rund 30 Besuchern eine Möglichkeit in entspannter Atmosphäre. Ortsvorsitzender Dr. Julian Allendorf, der den Abend moderierte, erinnerte die Anwesenden zu Beginn daran, dass der 43-jährige Havixbecker Rechtsanwalt 2017 in den deutschen Bundestag eingezogen ist. 21 Sitzungswochen habe er im vergangenen Jahr in Berlin verbracht, die meiste Zeit gehe er seinen Aufgaben im Wahlkreis nach. Beispielhaft schilderte Henrichmann eine seiner Sitzungswochen als Innenpolitiker der Fraktion.

Nach zweieinhalb Jahren Bundesregierung fragte Allendorf den Gast nach seiner Halbzeitbilanz. Dieser bestätigte, dass die Große Koalition kein Wunschbündnis, sondern eine Zweckgemeinschaft sei. „Man versucht in jedem Bereich, einen Kompromiss zu zimmern“, erklärte Henrichmann. „Da merkt man, wie schwierig Politik ist. Es gibt keine 100-Prozent-Gesetze. Ich trete immer einem auf die Füße. Ich muss immer abwägen.“ Die Lager zu versöhnen sei in seinen Augen die Aufgabe von Politik.

Detaillierter äußerte er sich zu den Themen Bonpflicht, Grundrente, Düngeverordnung. So verdeutlichte er zur Bonpflicht, dass es um zehn Milliarden Steuerausfall gehe, auch wenn es nur wenige seien, die den Ruf mancher Branchen kaputt machten. Er hoffe, das spätestens im September umgerüstete Kassensysteme soweit seien, das elektronisch zu verbuchen.

„Im Koalitionsvertrag steht die Bedürftigkeitsprüfung“, war Henrichmann beim Thema Grundrente wichtig. „Ich halte das für gerecht.“

„Der Aufschlag in Berlin hat etwas losgetreten“, richtete er sich besonders an die anwesenden Vertreter der Landwirtschaft. „Die Düngeverordnung ist da, wir werden sie nicht wegkriegen“, meinte er und bestätigte, dass sich um korrekte Messung tatsächlicher Werte gekümmert werden müsse. „Wo Handlungsbedarf besteht, verweigert sich keiner“, so der Politiker, man müsse sachlich herangehen.

Auf die Fragen, ob die nächste Regierung schwarz-grün sein könne, und nach dem Kandidaten 2021 für das Kanzleramt wollte er keine Prognosen wagen. Seine größte Herausforderung in den letzten zweieinhalb Jahren sei gewesen, „Geduld zu bewahren“, verriet er zum guten Schluss.