Unter dem Motto „Pro Platane“ engagieren sich derzeit Nottulner Bürger für den Erhalt der zehn Platanen in der Stiftsstraße. Mittlerweile haben sie auch eine Unterschriftenaktion „Pro Platane“ gestartet. Unterschriftenlisten liegen noch bis Montag (17. Februar) in folgenden Geschäften aus: Schuhe-Sport Freckmann, Friseur Hardt, Fleischerei Irmer, Landhandel Wübken, Café-Bar-Restaurant Auszeit, Geschenke Dammann, Schmuck und Geschenke Petermann, St.-Gerburgis-Apotheke, Natur- und Reformwaren Regionette und Westfalen-Tankstelle.

Am Donnerstag (13. Februar) treffen sich außerdem interessierte Bürger am Rande des Nottulner Wochenmarktes von 16 bis circa 17.30 Uhr am Schlaun-Denkmal, um bei einem Kaffee über die Platanen zu diskutieren und zu informieren. Im Rahmen dieses offenen Treffens, an dem jeder teilnehmen kann, soll auch ein Spaziergang zu den Platanen unternommen werden.

Auf Anfrage der Grünen hat sich die Nottulner Firma Humberg, Spezialist für Baumschutzsysteme, bereiterklärt, über Möglichkeiten des Baumschutzes zu informieren. Ein Mitarbeiter der Firma wird am Donnerstag um 16.30 Uhr direkt bei den Platanen über sogenannte Wurzelbrücken und andere mögliche Schutzsysteme sprechen, informierten die Grünen.