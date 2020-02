Charmanter Don Juan in Nöten

Durchzechte Nächte werfen schon mal lange Schatten und sorgen einstweilen für temporäre Gedächtnislücken. Da gilt es, das Knäuel an Irrungen und Wirrungen anschließend wieder aufzulösen und alles zurück in die richtige Bahn zu bringen.

Wie das gelingt, zeigt die Plattdeutsche Laienspielschar Nottuln in ihrem neuen Dreiakter, den sie im März amüsant und unterhaltsam auf die Bühne bringt. Dabei erklärt der Titel des Stücks „Drei Korn un een Söten toviell“ die Ursache der kleinen Misere.

Alle Jahre wieder startet die aktive Spielschar in der Woche nach Martinimarkt mit ihren Proben zum neuen Bühnenstück, das sie im Gasthaus Denter aufführt. Zwei- bis dreimal die Woche ist das Ensemble abends jeweils für zweieinhalb Stunden im Einsatz, um sich „die neuen Rollen draufzuschaffen“. Neu im Team sind diesmal Anja Mathioschek und Lola Kühnel , die in dieser Saison ihre Bühnenpremiere feiern. Zumindest in Nottuln, denn Anja Mathioschek bringt Schauspielerfahrung von der Coesfelder Freilichtbühne mit. Plattdeutschkenntnisse sind zwar von großem Vorteil bei der Rollenbesetzung, aber nicht zwingend erforderlich, denn „das kann man auch bei uns lernen“, versichert Souffleurin Christine Holland, die langjährige umfangreiche Theatererfahrung mitbringt, ebenso wie Regisseur Mark Wortmann.

Dreh- und Angelpunkt des Lustspiels ist der junge Tom (Ludger Rumphorst). Ein charmanter Don Juan , der es genießt, dass ihm die Damenherzen zufliegen. Beim Betriebsfest hat er jedoch scheinbar den Überblick verloren und sich gleichzeitig mit zwei Damen verlobt: Mit der Chefsekretärin Steffi Obermaier (Stephanie Alberternst) und seiner Arbeitskollegin Anna (Franziska Holland). Freund Manni (Hubert Sudmann) hilft ihm am nächsten Tag wieder auf die Sprünge und reflektiert mit ihm den Partyabend. Das Chaos steigert sich allerdings, als die beiden Angebeteten am nächsten Tag in seiner Wohnung auftauchen. Da bedarf es reichlicher Anstrengungen seinerseits zu verhindern, dass sich die Zwei begegnen. Und dann tauchen auch noch die Frau Mama (Anja Mathioschek) und die neugierige Nachbarin Irmgard Kosolowski (Lola Kühnel) auf. Versteht sich von selbst, dass das heiter wird.