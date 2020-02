Erinnerungen an Kriegserlebnisse

Smolensk, Wjasma, Moskau, das waren einige von vielen Stationen, die Ludger Heckings Vater im Zweiten Weltkrieg mit der Dampflok ansteuern musste. Als Eisenbahner, der sich bis dahin auf der Strecke Bocholt-Borken-Coesfeld-Havixbeck bewegte, wurde er 1940 eingezogen, um Dienst im russischen Bahnbetriebswerk Wjasma zu tun. „Ohne Fahrplan und Streckenkenntnis war er im kalten Winter 1941/42 zwölf Stunden unterwegs“, erklärte der Wahl-Havixbecker, den der Heimatverein Nottuln zu seiner Mitgliederversammlung am Freitag im Gasthaus Denter eingeladen hatte.

Sein Buch „Wie ein Lokführer den Krieg überstand“ hatte er zusammengestellt, nachdem er in den 1980er-Jahren die Gespräche mit seinem Vater zu den Erlebnissen aus dieser Zeit aufgezeichnet hatte. Interessant, dass die Freundschaft des „Bett-Nachbarn“ in der Kriegsgefangenschaft auch noch in die nächste Generation weitertransportiert wurde. „Die Freude war groß, als wir 1989 geflüchtete Freunde aus der DDR bei uns aufnehmen konnten“, erklärte der Autor, Jahrgang 1935.

Auf fast 30 Treffen kann der Heimatverein im Jahr 2019 zurückblicken. „Mit 19 erfolgreichen Veranstaltungen und etwa zehn Vorstandssitzungen kommt da ein gutes Ergebnis zusammen“, lobte Ehrenvorsitzender Hansjörg Krukenberg und gab damit Anlass zu einem großen Applaus.

Der „Folk-Treff“, der im kleinen Rahmen startete, hat sich mittlerweile zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt und etabliert. Daher gibt es inzwischen einen „Folk-Treff“ zu jeder Jahreszeit und dazu noch ein Weihnachtssingen. „In diesem Jahr werden wir wohl oben in die Alte Amtmannei gehen, um noch mehr Gästen Platz bieten zu können“, so Initiator Karl-Heinz Stevermüer , der zugleich das neue, eigens dafür angelegte Liederbuch vorstellte, bei „dessen Finanzierung uns viele Nottulner Geschäftsleute unterstützt haben“.

Etwa 70 Kilometer nehmen die Pedalritter auf ihren sommerlichen Radtouren vom Heimatverein in Angriff. „Das ist gut zu schaffen. Zumal heute alle mit E-Bikes ausgestattet sind“, erklärte Touren-Experte Franz Siebenbrock. Für dieses Jahr stellte er einen Ausflug nach Maria Veen und durch den Letter Bruch in Aussicht.

Nicht als Radtour, sondern vielmehr als Tagesausflug der Heimatfreunde ist der Besuch des Eisenbahnmuseums in Bochum gedacht.

Karl Hauk-Zumbülte gab einen kurzen Einblick in den Sachstand der Instandsetzungsarbeiten der Mühle: „Unsere Familie freut sich sehr darüber, dass wir so viel tatkräftige Unterstützung erfahren.“ Dank der „Prothetik“ von Heinz Merschkötter, der 250 Zähne aus Hainbuche für den Antrieb des Mahlwerkes anfertigte, könne demnächst Korn gemahlen werden.

Getreu des Mottos „Never change a winning team“ gab es bei den Vorstandswahlen keinerlei Veränderungen. Die „Pro-forma-Frage“ an Johannes Moormann, ob er die Wiederwahl zum Vorsitzenden annehme, beantwortete er mit westfälisch trockenem Humor und einem Augenzwinkern: „Ja. Ich habe ja keine andere Wahl!“

Zum Vorstand um Moormann gehören sein Stellvertreter Markus Wrobel, Schatzmeister Franz Siebenbrock und Schriftführer Ralf Achterkamp sowie als Beisitzer Karl-Heinz Stevermüer, Herbert Eschhaus, Ekkehard Wutschke, Erhard Schnieder, Raimund Materna und Arnfried Heck.