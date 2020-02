Ein ums andere Mal musste ein Stuhl mehr an die Tischreihen gestellt werden. Die Hospizbewegung Nottuln hatte am Donnerstagabend ihre 156 Mitglieder zur Versammlung ins Pfarrheim eingeladen und zahlreich waren diese der Einladung gefolgt, wie Vorsitzende Dagmar Exner-Kasnitz zur Begrüßung erfreut feststellte.

Dass der Nottulner Verein nicht nur viele interessierte Mitglieder zählt, sondern überhaupt sehr rege ist, bewiesen sowohl der umfangreiche Tätigkeitsbericht von 2019, als auch die Vorschau auf die geplanten Veranstaltungen. Die Regularien der Versammlung, wie unter anderem die Wiederwahl des Kassenwartes Meinolf Koester, verliefen zügig und reibungslos, sodass bald über Vergangenes und vor allem über Zukünftiges gesprochen werden konnte.

Unter anderem steht der Termin für die zweite Nottulner Hospiznacht fest. Sie findet am 24. April (Freitag) statt. Konkret ist ebenfalls das Anlegen des Sternenfeldes für vorgeburtlich verstorbene Kinder. „Es wird bei den Kindergräbern auf dem Friedhof eingerichtet“, erklärte Koordinatorin Kirsten Schneider . Hier soll die Stele etwas versetzt und rundherum ein Feld angelegt werden, auf dem beschriftete kleine Glaskreuze oder Glastropfen zur Erinnerung niedergelegt werden können.

Neben den verschiedenen Fortbildungen, an denen Mitglieder der Hospizbewegung teilgenommen hatten – zum Beispiel für Demenz oder positive Sprache –, war auch eine Fortbildung dabei mit dem Ziel, „Letzte-Hilfe-Kurse“ für alle Interessierten geben zu können. „Es geht in diesem Angebot darum, den Menschen eine Orientierung zum Thema Sterben, Tod und Trauer an die Hand zu geben“, erzählte Kirsten Schneider.

Die im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführten Sonntagsspaziergänge werden auch in diesem Jahr wieder in allen Ortsteilen angeboten. In Nottuln am 21. Juni, in Schapdetten am 16. August. Die Termine für Appelhülsen und Darup stehen noch nicht fest.

Neben all den Veranstaltungen und Planungen standen Mitglieder der Hospizbewegung im vergangenen Jahr in 19 abgeschlossenen Sterbebegleitungen Menschen in der Gemeinde zur Seite, wovon die längste Begleitung 20 Monate und die kürzeste eine Nacht gedauert hatte.