Münsters tolle Tollität begeisterte

„Ihr macht hier wirklich eine super Arbeit.“ Lob von hoher Stelle gab es am Samstagabend für die Aktiven der KG Nottuln. Matthias Schulnis , Regionalpräsident der Förderation Europäischer Narren, war nach Nottuln gekommen und nahm an der Karnevalsrevue in der Mehrzweckhalle des Gymnasiums teil. Stellvertretend für alle anderen, die im Hintergrund ehrenamtliche Arbeit für den Karneval leisten, ehrte er Dennis und Sven Winkler. KG-Präsident Wolfgang Müller freute sich über die Auszeichnung der Beiden, vergaß aber nicht, auch alle anderen Helferinnen und Helfer zu erwähnen und ihnen für ihren Einsatz zu danken.

Gemeinsam mit Hannah Emming führte Müller durch ein über dreistündiges Programm, das sich wahrlich sehen lassen konnte. Unter dem Motto „Die Welt ist Nottulns Narren nicht genug, wir feiern Karneval mit jedem Atemzug“ regierten Prinzessin Anke I. und Prinz Reinhard I., unterstützt von ihren Adjutanten, dem Elferrat und den Amazonen, das muntere Narrenvolk.

Den Start machten die drei Garden Hummelbienchen, Steversterne und Figaros mit ihrem gemeinsamen Gardetanz. Aus der Not heraus, das Programm straffen zu müssen, sei dieser gemeinsame Tanz entstanden, berichtete Wolfgang Müller. „Aber dass das ein solches Highlight wird, damit hat keiner rechnen können.“

Weiter ging es mit der „Liga der alternativen Karnevalisten“, die den Weg aus Zülpich im „Alaaf-Land“ nach Nottuln ins „Helau-Land“ gefunden hatte. Die Gruppe spielte einige Stücke aus ihrem Repertoire, unter anderem einen Sketch über die lokalpatriotische Verwirrung, die es stiftet, wenn sich plötzlich eine „Notthülsener Mischehe“ anbahnt.

Gruselig aufgemacht schlurften dann die Speisboys und Speisgirls aus Schapdetten auf die Bühne. Zu Liedern von Bands wie Rammstein und AC/DC tanzten sie höllisch gut durch die Nacht.

Die Showtänze der KG-Garden standen dem Schapdettener Schauer-Auftritt in nichts nach, waren aber deutlich farbenfroher und fröhlicher. Die Hummelbienchen entführten das Publikum in den Wilden Westen, während die Steversterne, allesamt als Hermine Granger kostümiert, Harry Potters Hogwarts aufleben ließen. Die Figaros schließlich luden zu einer Reise durch die Zeit mit Twist, Disco und Co. ein. Der Dank und der Applaus des Publikums galt dann aber nicht nur den Tänzerinnen, sondern auch ihren Trainerinnen Sara Anschlag, Sabine Heimann und Melanie Schmidtke (Hummelbienchen), Tanja Müller, Sabrina Demming und Vivien Heitmann (Steversterne) sowie Lisa Tombrink, Ramona Humberg und Jennifer Ridder (Figaros).

Ein weiterer Höhepunkte des abwechslungsreichen Programms war der Auftritt des Stadtfanfarenkorps Münster unter der Leitung von Martin Pentrop. Die Musiker boten Swing, Rock und Karnevalistisches im knackigen Bigbandsound. Ein absoluter Knüller war dann allerdings der fulminante Auftritt von Münsters Stadtprinz Thorsten II. Der Vollblutkarnevalist, der mit seinem Gefolge und dem eigenen Prinzenfanfarenzug einzog, erwies sich als Stimmungskanone allererster Güte und begeisterte das Publikum mit zwei Liedern, die er und sein Adjutant Christian Lange sangen.

Über einen so gelungenen Abend freute sich auch Bürgermeisterin Manuela Mahnke, die der KG dafür dankte, dass sie nicht nur die Feste und den Rosenmontagszug organisiert, sondern auch die Karnevalskirmes direkt vor dem Rathaus. „Ihr leistet wirklich tolle Arbeit für Nottuln.“