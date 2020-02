Traditionell startete die KG Nottuln am Samstag mit dem Kinderkarneval in die wichtigste Woche der närrischen Zeit. „Die Welt ist Nottulns Narren nicht genug, wir feiern Karneval mit jedem Atemzug“ lautet in dieser Session das Motto. Und die kleinen Närrinnen und Narren hatten es verstanden. Unbeschwert und fröhlich begrüßte eine bunt kostümierte Kinderschar den Karneval. In der voll besetzten Mehrzweckhalle des Gymnasiums herrschte Karnevalsfieber.

Nicht nur das Prinzenpaar Anke I. und Reinhard I., auch der Elferrat war vertreten. Dessen Mitglieder Alfons van der Kolk und Klaus Dieter Wegner: „Seit über zehn Jahren feiern wir unseren Kinderkarneval. Wie man sieht auch heute sehr erfolgreich.“ Sie waren sich einig: „Für uns hat diese Veranstaltung eine große Bedeutung und ist ja auch aktive Nachwuchsförderung.“

Stellvertretender Bürgermeister Karl Hauk-Zumbülte übergab dem Prinzen das Gemeindeabzeichen. Nach dem Einmarsch und der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wolfgang Müller folgte ein abwechslungsreiches, kindgerechtes karnevalistisches Programm, souverän moderiert von Ramona Humberg und Pia Huwe. Die Hummelbienchen (Trainerinnen Sara Anschlag, Melanie Schmidtke und Sabine Heimann) begeisterten nicht nur mit dem Gardetanz, sondern auch noch mit dem Showtanz „Cowgirls“. Natürlich durften die Steversterne nicht fehlen (trainiert von Vivien Heitmann, Tanja Müller und Sabrina Demming). Besonders der Showtanz „Harry Potter“ war optisch und tänzerisch ein Highlight.

Zwischen den Programmpunkten wurden Mitmachlieder gesungen und eine Polonaise durchgeführt. Ein Lindwurm fantasievoll kostümierter kleiner Karnevalisten. Dazwischen natürlich auch ebenfalls kostümierte Eltern. Da kam Stimmung auf. Dazu Astrid und Ingo Schürkötter mit ihrer siebenjährigen Tochter Hannah: „Wir sind schon seit Jahren dabei und freuen uns jedes Mal.“

Nach der Ziehung der Tombola hatte der Stelzengänger, Ballonkünstler und Zauberer „Mister Tom“ (Thomas Wachsmann aus Dortmund) seinen Auftritt. Die Kinder versammelten sich um die Bühne und waren hautnah am Geschehen. Fasziniert verfolgten sie die Tricks des Zauberers. Und der wurde dann auch mit viel Beifall belohnt.

An diesen Nachmittag werden sich nicht nur die Kinder gerne erinnern. Schöner kann die Karnevalswoche kaum beginnen.